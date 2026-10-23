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Jo Lindner, Rich Piana, Golem. Kulturisté, které zabila honba za objemem

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Miliony sledujících, obří svaly a životy, které skončily mnohem dřív, než měly. Kulturistika má vedle Olympie a zlatých pásů i temnou kroniku. Tvoří ji jména, která sportovní fanoušci znají z videí, a ne vždy kvůli trofejím.
Jo Lindner, Rich Piana, Golem. Kulturisté, které zabila honba za objemem

Jo Lindner, Rich Piana, Golem. Kulturisté, které zabila honba za objemem

Zdroj: IFBB Pro
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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