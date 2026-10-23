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Tři měsíce po amnestii zavraždil matku a její dvě dcery. Vraha z Klučova usvědčila DNA až po 13 letech

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Dennívýzva
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Trojnásobná vražda matky a dvou dcer v Klučově z roku 1990 zůstávala dlouho neobjasněna. Pachatele Jaroslava G. usvědčily stopy DNA až po 13 letech.
Vyšetřování vraždy v Klučově vázlo více než dekádu.

Vyšetřování vraždy v Klučově vázlo více než dekádu.

Zdroj: FOTO:Jiří Sedláček - Frettie, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:58

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