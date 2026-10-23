Trenér Brightonu nebyl po zápase spokojený a nechtěl ani mluvit. Kozel ho překvapil taktikou a slaví největší úspěch kariéry

Ve čtvrtek 22. října 2026 krátce před devátou večer si dva trenéři podali na Střelnici ruce a víc toho neřekli. „Bylo na něm vidět, že není spokojený,“ popsal Luboš Kozel krátké setkání s Fabianem Hürzelerem. Brighton přijel jako jeden z favoritů Konferenční ligy, s šesti výhrami v řadě a s gólem v každém zápase sezony. Odjížděl s bodem, s nulou v kolonce vstřelených branek a s pocitem, že ho domácí přelstili už na tabuli v šatně. Jablonec totiž nastoupil jinak, než ukazovala předzápasová soupiska. A podle nás právě v tom je jádro večera, který Kozel řadí nejvýš ve své kariéře: nešlo o šťastný zázrak, ale o plán, na který favorit přišel pozdě.
Soupiska říkala 4-2-3-1. Na trávníku stálo pět obránců
V oficiálním rozestavení figurovala klasická čtyřčlenná obrana s dvojicí defenzivních záložníků. Na hřišti ale Jablonec bránil se třemi stopery a dvěma krajními beky staženými hluboko, tedy s pětkou vzadu. „V předzápasové soupisce bylo 4-2-3-1 a možná tomu trenér uvěřil,“ usmíval se po utkání Kozel.
Důvod změny vysvětlil střízlivě. Při čtyřech obráncích by proti Brightonu podle něj zůstávaly otevřenější prostory a mezi hráči větší mezery, do kterých anglický tým rád nabíhá. Systém se třemi stopery přitom pro jeho hráče není nic nového, používali ho už v minulé sezoně. Kozel tedy nesáhl po improvizaci, ale po osvědčeném nástroji, který měl schovaný pro správnou příležitost.
Hürzeler to po zápase přiznal bez vytáček. Brighton nečekal, že Jablonec zaleze tak hluboko a postaví pětičlennou obranu. Pro trenéra, jehož tým staví na trpělivé kombinaci a hledání volného hráče mezi liniemi, je takové překvapení nepříjemné. Prostory, které měl rozebírat, se zavřely dřív, než je stačil najít.
Proč byl Hürzeler nespokojený
Německý kouč po utkání nehledal výmluvy v soupeři ani v rozhodčím. Mířil na vlastní tým. „Nebyli jsme na své nejvyšší úrovni,“ řekl pro oficiální web Brightonu. Podle něj jeho hráči nevytvořili dost, chyběla jim přesnost v poslední akci a nebyli dost dobří v základních věcech.
Zároveň Jablonci přiznal zásluhy: domácí podle něj dobře bránili a byli nebezpeční v přechodu do útoku. Jeho frustrace tedy nebyla urážkou soupeře, ale zklamáním trenéra, jehož tým měl míč, měl převahu a nedokázal ji proměnit. Kozel to ostatně sám komentoval smířlivě: je normální, že trenér není spokojený, když nesplní úkol.
Teorie o podcenění neobstojí. Hürzeler před zápasem výslovně opakoval, že v Konferenční lize nejsou slabé týmy, a připomínal, že Jablonec vyřadil Rangers a ve Freiburgu sehrál dobrý zápas. Pravda, Brighton udělal osm změn oproti ligové výhře 5:0 nad Crystal Palace. Ani rotovaná sestava klubu z Premier League ale obvykle nemívá problém vstřelit gól. Tentokrát poprvé v sezoně neskórovala. Podle Sky Sports šlo o první zápas bez gólu po deseti utkáních a skončila šestizápasová vítězná série.
Zeď na Střelnici a šance, které mohly přinést senzaci ještě větší
UEFA ve svém souhrnu 2. kola shrnula večer jednou větou: Brighton nedokázal prolomit odolnou obranu Jablonce. Za ní se skrývá devadesát minut disciplíny. Stopeři vyhrávali souboje v šestnáctce, záložníci zavírali střelecké pozice a Hanuš podržel tým ve chvílích, kdy tlak hostů gradoval. Obránce Tekijaški to po zápase popsal přesně: Brighton „narazil do zdi“. Jablonec doma v letošní evropské sezoně neinkasoval ani ve čtvrtém utkání.
Druhá polovina plánu přišla v závěru, kdy Brighton otevíral hru a Jablonec začal trestat z brejků. Podle oficiální zápasové zprávy Jablonce měli domácí šance, které mohly z remízy udělat vítězství:
- Růsek zblízka nepřekonal brankáře Verbruggena,
- Sláma donutil Verbruggena k zákroku pod břevnem,
- Čanturišvili pálil na přední tyč,
- Cedidla v dobré pozici netrefil branku,
- Nebyla minul ještě v nastavení.
Pět slibných příležitostí proti týmu z Premier League není statistika mužstva, které se jen bránilo a modlilo. Jablonec soupeře nejdřív vyčerpal a pak ho začal kousat.
Do příběhu večera patří i kuriózní epizoda. Kozel chtěl v závěru střídat vyčerpaného Růska, jenže Dominika Hollého rozhodčí dvakrát vrátili od postranní čáry. Poprvé kvůli chybějící zelené pásce přes kotník, pod kterou neměla být vidět bílá ponožka, podruhé kvůli chráničům. Střídání se protáhlo o dvě až tři minuty a Kozel na lavičce znervózněl, protože Růsek už byl fyzicky na hraně. I tohle se nakonec ubránilo.
Tromsø ukázalo cestu, Jablonec ji dotáhl dál
Recept na Brighton nevymyslel Jablonec jako první. V srpnovém předkole uhrálo doma bezbrankovou remízu norské Tromsø. Brighton tehdy vystřelil 25krát, z toho šestkrát na branku, a Norové bránili nízko, často v pěti, s výpady do brejků. Logika je stejná: nepustit anglický tým do prostoru mezi obranou a zálohou a čekat na chvíli, kdy se soupeř otevře.
Rozdíl je v kontextu. Tromsø hrálo proti Brightonu, který se teprve rozjížděl po návratu do Evropy. Jablonec čelil soupeři, který v 1. kole ligové fáze rozstřílel Kauno Žalgiris 4:0 a do Česka přijel s vítěznou sérií. Proto váží jablonecký bod víc. A proto má Kozel pravdu, když ho staví nad ostatní.
Sám to zdůvodnil silou soupeře: Brighton označil za tým z Premier League a jednoho z černých koní soutěže, který je ve velké formě a dává hodně gólů. Výsledek podle něj „vstoupí do historie klubu“. Že přišel právě v jeho stém soutěžním zápase na lavičce Jablonce ve druhém angažmá, dodává večeru symboliku, kterou by žádný scenárista nevymyslel lépe. Na Střelnici ho vidělo 6 114 diváků, z toho 1 062 fanoušků z Anglie.
Co bod znamená a co přijde dál
Po porážce 2:3 ve Freiburgu je to pro Jablonec první bod v ligové fázi. Cenný, ale zatím ne rozhodující. Ve formátu, kde každý tým odehraje šest zápasů proti různým soupeřům, se postupové naděje budou lámat hlavně v utkáních, kde bude Jablonec favoritem nebo aspoň rovnocenným soupeřem. Program zbytku podzimu vypadá takto:
|Datum
|Zápas
|Prostředí
|5. 11. 2026, 21:00
|Riga FC – FK Jablonec
|venku
|26. 11. 2026
|FK Jablonec – FC Lugano
|doma
|10. 12. 2026
|Trabzonspor – FK Jablonec
|venku
|17. 12. 2026
|FK Jablonec – Iberia 1999
|doma
Podle nás jsou klíčové duely s Rigou, Luganem a Iberií. Pokud Jablonec udrží domácí neprůstřelnost a z Lotyšska přiveze body, bude remíza s Brightonem vypadat zpětně jako bonus, ne jako jediné světlé místo podzimu. Přesný bodový práh pro postup ukáže až vývoj celé tabulky.
Kozel ale oslavy rázně utnul. Jablonec předtím prohrál doma s Plzní a v lize je po jedenácti kolech sedmý se sedmnácti body. V neděli 25. října od 13:00 ho čeká zápas v Hradci Králové. Trenér ví, že evropský večer se v tabulce Chance Ligy nepočítá.
Na Střelnici ve čtvrtek nestačil Brightonu míč, převaha ani kvalita kádru z Premier League. Narazil na tým, který věděl přesně, kde stát, a trenéra, který svůj plán neprozradil ani na soupisce. Hürzeler odcházel s podanou rukou a otázkami, Kozel s výsledkem, který si podle vlastních slov zapamatuje nejdéle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner