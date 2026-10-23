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Trenér Brightonu nebyl po zápase spokojený a nechtěl ani mluvit. Kozel ho překvapil taktikou a slaví největší úspěch kariéry

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Jablonec doma vzdoroval Brightonu a uhrál 0:0. Luboš Kozel to ve svém 100. zápase na lavičce označil za největší výsledek trenérské kariéry.
Trenér Brightonu nebyl po zápase spokojený a nechtěl ani mluvit. Kozel ho překvapil taktikou a slaví největší úspěch kariéry

Trenér Brightonu nebyl po zápase spokojený a nechtěl ani mluvit. Kozel ho překvapil taktikou a slaví největší úspěch kariéry

Zdroj: FK Jablonec nad Nisou
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 17:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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