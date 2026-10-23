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Dřevěný popel z kamen rozsypaný pod česnek na podzim změní úrodu k nepoznání. Většina zahrádkářů ho přitom vyhazuje do koše

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Aby byla úroda vašeho česneku v příštím roce opravdu rekordní, vezměte si k ruce osvědčené přírodní hnojivo – dřevěný popel.
dreveny popel

dreveny popel

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 17:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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