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5 večeří, které chutnají jako víkend, i když je teprve úterý

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Úterý má jednu nevýhodu: už není pondělí, takže nemá ani omluvenku, ale do víkendu pořád daleko. Právě proto potřebuje večeři, která působí o trochu slavnostněji, než kolik práce skutečně uděláš. Máslo, parmazán, víno, houby a citron umějí v tomhle směru skoro podezřele mnoho.
5 večeří, které chutnají jako víkend, i když je teprve úterý

5 večeří, které chutnají jako víkend, i když je teprve úterý

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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