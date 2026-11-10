5 večeří, které chutnají jako víkend, i když je teprve úterý

1. Krémové houbové tagliatelle s parmazánem a citronem
Na pánvi rozehřej olivový olej s trochou másla a opravdu dobře opeč směs hub. Nech je chvíli bez neustálého míchání, aby chytily barvu. Přidej česnek, trochu bílého vína a nech ho téměř odpařit. Pak smetanu, černý pepř a parmazán.
Uvař tagliatelle nebo linguine a před slitím si schovej hrnek vody z těstovin. Těstoviny přesuň do omáčky a podle potřeby ji právě tou škrobovou vodou zjemni. Na konci přidej citronovou kůru, trochu šťávy a petržel. Je to večeře, která chutná jako restaurace hlavně proto, že jsme jí dovolily mít máslo, víno a sýr současně. Úterý to přežije.
2. Losos s citronovým máslem, rozdrcenými bramborami a koprem
Malé brambory uvař téměř doměkka, rozlož na plech a každou lehce rozmáčkni dnem sklenice. Pokapej olejem, osol a dej do horké trouby, dokud okraje nebudou křupavé.
Lososa osol, opepři a opeč na pánvi nebo upeč vedle brambor. Do malé pánve dej kousek másla, citronovou šťávu, kůru, kopr a případně lžíci kapar. Přelij přes lososa těsně před podáváním. Na talíři to vypadá jako něco, co by přišlo s účtem a látkovým ubrouskem. Ve skutečnosti jsi většinu práce přenechala troubě.
3. Houbové rizoto, které potřebuje dvacet minut pozornosti a pak ti odpustí celý den
Na másle opeč šalotku nebo cibuli, přidej houby a tymián. Vsyp arborio nebo carnaroli rýži, krátce ji obal v tuku a zalij vínem. Potom po částech přidávej horký vývar a míchej tak často, aby rýže uvolňovala škrob, ale nemusíš u ní stát jako osobní strážce.
Když je rýže měkká a stále lehce pevná uvnitř, stáhni ji z ohně. Vmíchej studené máslo a pořádnou hrst parmazánu. Nech minutu odpočinout. Rizoto má téct po talíři, ne stát jako rýžový kopec ze školní jídelny.
4. Kuře na bílém víně s hořčicí a smetanou
Kuřecí stehna nebo prsa osol, opepři a opeč dozlatova. Vyjmi je z pánve, na výpeku nech změknout šalotku a česnek, přidej sklenku suchého bílého vína a nech část tekutiny odpařit.
Přidej lžičku dijonské hořčice, trochu vývaru a smetanu. Kuře vrať do omáčky a nech ho dojít doměkka. Na konci tymián nebo estragon. K tomu bramborová kaše, čerstvá bageta nebo zelené fazolky. Je to přesně ten typ jídla, který chutná pomalu, i když vznikl po práci. A to je velmi užitečná vlastnost.
5. Gnocchi zapečené s rajčaty, mozzarellou a křupavou strouhankou
Na pánvi krátce opeč česnek v olivovém oleji, přidej kvalitní konzervovaná rajčata, chilli a trochu bazalky nebo oregana. Omáčku nech pár minut zhoustnout. Přidej čerstvé gnocchi a podle potřeby trochu vody.
Přesuň do zapékací nádoby, natrhej navrch mozzarellu a posyp směsí strouhanky, parmazánu a kapky olivového oleje. Zapeč tak dlouho, aby omáčka bublala a povrch byl zlatý. Je to něco mezi těstovinami, gratinem a velmi dobrým rozhodnutím. Přidej jednoduchý zelený salát, pokud potřebuješ pocit, že jsme stále dospělé ženy se zodpovědností.
Malý luxus není složitost
Společný jmenovatel těchto večeří není smetana ani parmazán. Je to pár ingrediencí, které jídlu dají pocit, že sis s ním dala víc práce: víno odvařené do omáčky, opečené houby, citronová kůra, dobré máslo, křupavý povrch, čerstvé bylinky.
Nemusíš ve všední den vařit tříchodové menu. Někdy stačí udělat obyčejné těstoviny o jednu úroveň lépe a přestat čekat na sobotu, až bude „správný čas“ jíst něco opravdu dobrého.
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Zdroje: BBC Good Food – Creamy mushroom pasta [1], BBC Good Food – Mushroom risotto [2], BBC Good Food – Salmon risotto [3]. img ai generated