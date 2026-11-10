Hanácký salát podle tradičního receptu: Poctivá moravská specialita, která se hodí na chlebíčky i k večeři

Na dovolené ve Španělsku jsme se kdysi dali do řeči s lidmi z Moravy. Později nás pozvali k sobě, tak jsme se při jedné cestě zastavili. Tam jsem poprvé ochutnala hanácký salát. Překvapilo mě, jak obyčejně vypadá a jak rychle jsem si o něj řekla znovu. Recept jsem si odvezla hned a od té doby, kdykoli mám po ruce červené zelí, se k němu vracím. U nás mizí s čerstvým pečivem dost rychle, někdy až podezřele. Nejlepší ale bývá asi po hodině od odležení. Je jemně nakyslý, krémový, trochu starosvětský. Takový salát, na který si člověk po čase zase vzpomene.
Hanácký salát má jednu sympatickou vlastnost: neexistuje v jediné povinné verzi. Někde se připravuje z kysaného červeného zelí, jinde se bere čerstvá hlávka a krájí se najemno. V některých rodinách se drží spojení , jinde do něj přijde bílý jogurt, aby nebyl tak hutný. Doma většinou končím někde uprostřed, protože tahle varianta se mi za ty roky osvědčila nejvíc. majonéza se zakysanou smetanou
Jednu věc ale
neodbývám. Zelí musí dobře okapat. Když v něm zůstane příliš nálevu, zálivka se rozředí, salát ztratí hustotu a chuť už není taková. Pokud zrovna nevaříte ve spěchu mezi dveřmi, dejte hotový salát aspoň na chvíli do lednice. Po odležení se chutě srovnají a je to poznat hned po první lžíci. Recept na rychlý domácí hanácký salát
Doba přípravy: 15 minut Doba odležení: 30 až 60 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 500 g kysaného červeného zelí 3 lžíce majonézy 150 g zakysané smetany 2 lžíce bílého jogurtu 1 lžička plnotučné hořčice 1 až 2 lžičky vinného nebo klasického octa 1 lžička cukru 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky čerstvě mletého pepře 1 menší jablko volitelně Postup přípravy svěžího hanáckého salátu
1.
Kysané červené zelí dejte do cedníku a nechte ho opravdu dobře odkapat. Když jsou proužky příliš dlouhé, párkrát je překrojte nožem. Salát se pak lépe nabírá a při jídle se netahá z krajíce nebo rohlíku.
2. Do větší mísy vložte
majonézu, zakysanou smetanu, bílý jogurt a hořčici. Promíchejte do hladší zálivky. Úplně stačí lžíce, případně obyčejná metlička.
3. Přidejte
ocet, cukr, sůl a pepř. Teď ochutnejte, protože kyselost zelí bývá pokaždé trochu jiná. Někdy stačí octa jen pár kapek, jindy salát snese o něco výraznější dochucení.
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4. Pokud chcete jemnější a svěžejší chuť, nastrouhejte nahrubo
jablko a vmíchejte ho do zálivky. Není nutné, ale k červenému zelí se hodí víc, než by se mohlo zdát.
5. Do mísy přidejte
okapané zelí a všechno důkladně promíchejte. Salát má držet pohromadě a zůstat krémový. Vodový být nemá.
6. Hotový hanácký salát přikryjte a uložte alespoň na
30 minut do lednice. Když tam vydrží hodinu, chutě se lépe propojí a salát bude výraznější. Foto: Cooky.cz, Hotový a přikrytý salát uložte aspoň na půl hodiny do lednice.
7. Před podáváním ho ještě promíchejte. Podle chuti můžete přidat trochu
pepře nebo kapku octa. Podávejte s čerstvým chlebem, rohlíky, případně jako studenou přílohu k večeři. V lednici vydrží zhruba 1 až 2 dny. Ještě pár rad na závěr k hanáckému salátu Pokud máte výrazně kyselé zelí, s octem chvíli počkejte. Nejdřív ochutnejte, teprve potom dolaďujte. Lehčí verzi získáte tak, že část majonézy nahradíte dalším bílým jogurtem. Na chlebíčky se hodí hustší salát. K večeři s pečivem může být klidně o něco jemnější. Když ho připravujete na slavnostnější stůl, nechte si pár lžic zálivky stranou a vmíchejte je až těsně před podáváním. Salát pak vypadá čerstvěji a má pěknější krémovou barvu.
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