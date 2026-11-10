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Hanácký salát podle tradičního receptu: Poctivá moravská specialita, která se hodí na chlebíčky i k večeři

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Když potřebuji rychlou večeři a nechci stát dlouho u plotny, často sáhnu po hanáckém salátu. Je z červeného zelí, pár běžných surovin a nejvíc mu sluší chvíle v lednici, kdy se chutě pěkně propojí. U nás doma mizí s čerstvým pečivem skoro hned, ale nejlepší bývá až za hodinu od odležení.
Obrázek k receptu na Hanácký salát: poctivá moravská klasika z dostupných surovin, která se hodí k večeři, na oslavu i k obloženým chlebíčkům

Obrázek k receptu na Hanácký salát: poctivá moravská klasika z dostupných surovin, která se hodí k večeři, na oslavu i k obloženým chlebíčkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Hanácký salát: poctivá moravská klasika z dostupných surovin, která se hodí k večeři, na oslavu i k obloženým chlebíčkům
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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