Ellen Pompeo neodešla z Grey’s Anatomy úplně. Po dvaceti letech odmítla přenechat hodnotu své práce jiným

Příběh o odchodu, který vlastně není odchod
Ellen Pompeo má 10. listopadu narozeniny a její kariéra je pozoruhodná právě tím, jak málo připomíná klasickou hollywoodskou poučku „v pravý čas odejdi a začni novou kapitolu“. Meredith Grey hrála od premiéry seriálu v roce 2005. Ve 19. sezoně přestala být pravidelnou hlavní hvězdou, omezila počet epizod a začala se věnovat jiným projektům. Jenže dveře za sebou nezabouchla.
V roce 2025 vysvětlila v rozhovoru, proč jí úplný odchod nedává smysl. Grey’s Anatomy se dál masivně streamuje a společnosti, které seriál vlastní a distribuují, vydělávají i na její tváři, hlasu a dvaceti letech práce. Pokud by se vzdala veškerého napojení na projekt, ostatní by podle ní dál profitovali z hodnoty, kterou pomáhala vytvořit, zatímco ona by z ní neměla nic.
Tohle není nostalgie. Tohle je velmi střízlivá práce s hodnotou
Je snadné převyprávět její rozhodnutí jako citovou vazbu na seriál. Ta tam samozřejmě je – sama mluví o vděčnosti k projektu a k fanouškům. Jenže její argument je zároveň neobvykle praktický: práce, kterou jsi dvacet let dělala, neztrácí ekonomickou hodnotu jen proto, že už nechceš každý den stát na place.
Pro ženy je na tom něco příjemně osvobozujícího. Kariérní změna nemusí znamenat rituální spálení všeho, co bylo předtím. Můžeš odejít z každodenního provozu, změnit tempo, dělat něco jiného a současně si ponechat podíl na výsledku své minulé práce – pokud ti to smlouvy a vyjednávací pozice umožňují.
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Největší kariérní luxus není začít od nuly
Romantická verze osobního rozvoje miluje nový začátek. Zavřít dveře, odstřihnout se, skočit do neznáma. Jenže někdy je mnohem chytřejší udělat přesný opak: nesmazat minulost, ale změnit svůj vztah k ní.
Pompeo dnes zůstává vypravěčkou seriálu, objevuje se v něm jako hostující herečka a působí jako výkonná producentka. Grey’s Anatomy bylo v roce 2026 obnoveno už pro 23. sezonu. Zároveň se Pompeo pustila do jiného typu role v minisérii Good American Family – právě proto, že chtěla hrát postavu co nejvzdálenější Meredith Grey.
Když tě jedna role začne vlastnit
Po dvaceti letech je velmi snadné zaměnit úspěch za identitu. Publikum tě zná jako jednu postavu, producenti vědí, že tato značka funguje, a samotná představa změny začíná vypadat skoro nevděčně. Jenže dlouhodobý úspěch může být zároveň klec právě proto, že je pohodlný, lukrativní a známý.
Pompeo už dříve mluvila o frustraci z toho, že se Meredith po tolika letech musí kvůli televiznímu konfliktu opakovaně vracet ke stejným vztahovým problémům. Pro herečku, která jednu postavu hraje téměř polovinu pracovního života, je potřeba vývoje docela pochopitelná.
A pak jsou tu peníze. Naštěstí
Na ženské kariéře je stále zvláštní jedna věc: o ambicích, vyhoření a seberealizaci mluvit smíme, ale peníze by měly zůstat elegantně za závěsem. Pompeo je dlouhodobě jedna z hereček, které se jim nevyhýbají.
A právě proto její současný postoj funguje. Neříká, že potřebuje ještě jednu epizodu, protože bez Meredith neví, kdo je. Říká, že značka dál vydělává na její práci a ona nevidí důvod, proč by se měla sama dobrovolně vymazat z ekonomiky projektu.
Možná nemusíš opustit všechno, abys mohla jít dál
Tohle samozřejmě není univerzální kariérní recept. Většina lidí nemá producentský kredit v seriálu, který se streamuje v miliardách minut. Princip je ale přenositelný: změna nemusí být dramatické „ode dneška už nikdy“.
Můžeš si ponechat klienta, který ti dává smysl, a odejít od zbytku. Můžeš přestat být v každodenní operativě a nechat si strategickou roli. Můžeš využívat zkušenosti z oboru, ze kterého už nechceš žít každý pracovní den. A pokud jsi něco dlouho budovala, není nečestné chtít, aby ti z toho dál něco zůstalo.
Ellen Pompeo tak nakonec nedává návod, jak správně odejít. Spíš připomíná něco užitečnějšího: nemusíš volit mezi minulostí a budoucností tak čistě, jak nám kariérní příběhy rády tvrdí. Někdy je nejlepší změna ta, při které si necháš to, co jsi už poctivě vybudovala.
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Zdroje: Variety – Ellen Pompeo Won’t Leave Grey’s Anatomy as That Makes No Sense Financially [1], Variety – Grey’s Anatomy Renewed for Season 23 on ABC [2], Variety – Ellen Pompeo Got Frustrated by Grey’s for Not Letting Meredith Figure Out How to Make a Relationship Work [3].