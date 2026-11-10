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Ellen Pompeo neodešla z Grey’s Anatomy úplně. Po dvaceti letech odmítla přenechat hodnotu své práce jiným

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Dvacet let hrála Meredith Grey, pak výrazně omezila natáčení a našla si jiné projekty. Přesto Ellen Pompeo říká, že z Grey’s Anatomy úplně neodejde. Ne kvůli strachu začít znovu, ale protože nechce sledovat, jak všichni ostatní dál vydělávají na práci, kterou pomáhala dvě desetiletí budovat.
Ellen Pompeo neodešla z Grey’s Anatomy úplně. Po dvaceti letech odmítla přenechat hodnotu své práce jiným

Ellen Pompeo neodešla z Grey’s Anatomy úplně. Po dvaceti letech odmítla přenechat hodnotu své práce jiným

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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