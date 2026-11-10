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Ořechové řezy se žloutkovou polevou nikdy nevyjdou z módy. Poctivý zákusek s měkkým a vláčným těstem

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Ořechové řezy se žloutkovou polevou patří u nás doma k moučníkům, které vytahuji hlavně ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího, ale nechci stát půl dne v kuchyni. Jsou vláčné díky mletým vlašským ořechům, krásně voní po másle a nahoře je korunuje typická světlá poleva ze žloutků, cukru a citronové šťávy. Právě tenhle kontrast jemného těsta a lehce nakyslé polevy dělá z řezu starou dobrou klasiku, ke které se ráda vracím.
Obrázek na recept na ořechové řezy

Obrázek na recept na ořechové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na ořechové řezy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 17:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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