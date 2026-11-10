Ořechové řezy se žloutkovou polevou nikdy nevyjdou z módy. Poctivý zákusek s měkkým a vláčným těstem

Ořechové řezy se žloutkovou polevou jsou u nás doma ten typ moučníku, který vytáhnu, když má pečení vypadat trochu slavnostněji, ale nechci kvůli tomu strávit celé dopoledne u linky. Díky mletým zůstávají vlašským ořechům vláčné, voní po másle a navrchu mají světlou polevu ze žloutků, cukru a citronové šťávy. Jemné ořechové těsto a lehce nakyslý vršek k sobě prostě sedí. I proto se tenhle řez drží v domácích sešitech tak dlouho.
Líbí se mi na něm i to, že na stole působí
svátečně, i když v seznamu surovin není nic složitého. Vyšlehaný tuk s cukrem, sníh z bílků, pořádná hrst ořechů, vlastně celé kouzlo. Sníh těsto nadlehčí, ořechy mu dají chuť a šťavnatost, takže se člověk nemusí bát suchého korpusu ani druhý den.
Můj tip zní: Chcete-li řezy opravdu čistě nakrájené, dejte polevě čas. Musí dobře zaschnout. Nůž pak před každým řezem namočte do horké vody a otřete. U žloutkové polevy je ten rozdíl vidět hned, hlavně na prvních krajových kouscích. Proč se k ořechovým řezům vracíme i po letech
Ořechové moučníky mají v českých domácnostech svoje místo už pěkně dlouho. Nejsou tak slavnostní jako dort, jenže na plechu udělají přesně tu práci, kterou od nich čekáte, když přijde návštěva nebo se peče na svátky. Ořechové řezy se žloutkovou polevou patří do téhle skupiny bez debat. Ve starších kuchařkách i opsaných domácích receptech se objevují v různých poměrech, nejčastěji se liší množstvím tuku, mouky a ořechů. Někde se pracuje s 5 bílky, jinde se 6, někdo nedá dopustit na máslo, další sáhne po rostlinném tuku. Recept na vláčné ořechové řezy se žloutkovou polevou
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 25-30 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 20-24 řezů Ingredience pro přípravu
Těsto: 250 g moučkového cukru 250 g másla nebo rostlinného tuku 250 g mletých vlašských ořechů 140 g hrubé mouky 1 špetka soli 5 bílků
Poleva: 5 žloutků 250 g moučkového cukru šťáva z 1/2 citronu Postup přípravy žloutkových ořechových řezů
1. Nejdřív si připravte plech a troubu. Plech vyložte
pečicím papírem, případně ho klasicky vymažte a vysypte moukou. Troubu nastavte na 170 °C.
2. Do větší mísy dejte změklé
máslo nebo tuk a přisypte moučkový cukr. Šlehejte pár minut, až směs zesvětlá a nabere vzduch. Tahle část se nevyplatí odbýt, těsto je pak jemnější.
3. V jiné míse vyšlehejte z
bílků a špetky soli tuhý sníh. Měl by držet tvar, ale nemá být vysušený a drobivý, to už je moc.
4. Sníh z bílků po částech zapracujte do vyšlehané máslové směsi. Dělejte to spíš zlehka, stěrkou nebo vařečkou, aby směs nepřišla o všechen vzduch. Těsto pak nebude zbytečně hutné.
5. Přidejte
mleté vlašské ořechy a hrubou mouku. Promíchejte jen tolik, aby vzniklo hladké, spíš kompaktní těsto. Dlouhé míchání mu neprospěje.
6. Těsto přesuňte na připravený plech a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy. Dobře poslouží stěrka, případně lehce navlhčená lžíce. Ořechové těsto nebývá úplně řídké, takže mu člověk musí trochu pomoct.
7. Pečte v předehřáté troubě zhruba
25-30 minut, až povrch lehce zezlátne. Upečený korpus by měl při doteku jemně pružit.
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8. Vyšlehejte
žloutky, moučkový cukr a citronovou šťávu do světlejší husté pěny. Poleva má být hladká, ale pořád dobře roztíratelná.
9. Na ještě
horký korpus naneste připravenou polevu. Roztírejte ji svižně až ke krajům, aby vznikla tenká, souvislá vrstva.
10. Moučník nechte úplně vychladnout. Během chladnutí
žloutková poleva zaschne a zpevní, bez toho se řezy krájí hůř.
11. Krájejte ostrým nožem namáčeným v
horké vodě. Hodí se ke kávě i k čaji. V uzavřené dóze vydrží 2-3 dny vláčné. Foto: Cooky.cz, Recept na Ořechové řezy se žloutkovou polevou, které voní domovem a chutnají ještě lépe druhý den Rady Pro výraznější chuť můžete část ořechů krátce opražit nasucho. Nechte je ale před mletím úplně vychladnout. Citronovou šťávu do polevy přilévejte raději po částech. Citrony bývají různě kyselé a příliš řídká poleva se pak hůř chytá. Druhý den bývají řezy často ještě lepší, protože se ořechová chuť stihne rozležet.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz