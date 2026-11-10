Babiččina fazolová polévka s bohatou chutí: Jednoduchý recept na pořádnou porci domácího jídla

Fazolová polévka je přesně ten typ jídla, u kterého člověk skoro nevěří, jak málo stačí. Do hrnce přijde hrst suchých fazolí, trocha zeleniny, bobkový list a po pár hodinách se z toho stane polévka, která voní po domácí kuchyni a zahřeje spolehlivěji než hrnek čaje. Tenhle recept mám ráda i proto, že nestojí na ničem složitém. Sušené fazole, brambory, smetana a mouka. Věci, které se doma většinou najdou.
U fazolové polévky se nedá moc spěchat.
Fazole potřebují namočit přes noc, bez toho je vaření zbytečně dlouhé a výsledek nebývá tak jemný. Když se jim ale ten čas dá, odmění se polévkou, která je hustá, krémová a plná chuti. s moukou ji na konci pěkně spojí a dodá jí tu poctivou konzistenci, kvůli které se člověk vrací pro další naběračku. U nás doma většinou Smetana zmizí rychleji, než čekám. Nejvíc sedí k chladnějším dnům, ale upřímně, když v létě celý den prší, sáhnu po ní taky.
Můj tip zní: Fazole před vařením neodbývejte a namočte je opravdu dopředu, ideálně na 8 až 12 hodin do studené vody. Nabobtnané fazole se uvaří znatelně rychleji, polévka bude jemnější a pro žaludek příjemnější. Vodu po namáčení vždy slijte a fazole ještě propláchněte čerstvou vodou. Je to malý krok, ale u fazolí má smysl. Recept na hustou krémovou fazolovou polévku se smetanou a bramborami
Počítejte se
3 až 4 pořádnými porcemi. Celková aktivní příprava: cca 45 minut (bez namočení a čekání na var) Ingredience k přípravě
Základ polévky: 250 g sušené červené fazole (nebo jiné oblíbené odrůdy) 1500 ml vody 2 čajové lžičky soli 4 kusy bobkového listu
Do polévky: 450 g brambor (středně velké, oloupané a nakrájené na kostky)
Na zahuštění: 180 ml smetany na vaření 2 kopečkaté polévkové lžíce hladké mouky 2 čajové lžičky octa (bílého nebo jablečného) Postup přípravy husté fazolové polévky se smetanou
1.
Namočte fazole přes noc. Fazoli nejdřív přeberte, propláchněte a zalijte větším množstvím studené vody. Nabobtná zhruba na dvojnásobek, takže se hodí větší mísa nebo hrnec. Nechte ji stát 8 až 12 hodin při pokojové teplotě. Ráno vodu slijte a fazoli znovu propláchněte pod tekoucí vodou.
2.
Začněte vařit fazoli. Namočenou fazoli dejte do většího hrnce a přilijte 1500 ml čerstvé vody. Přidejte 4 bobkové listy a přiveďte k varu. Jakmile začne voda bublat, stáhněte plamen na střední výkon a vařte bez pokličky, případně s pokličkou lehce pootevřenou, asi 60 až 90 minut. Fazole musí změknout. Pěnu, která se během vaření objeví na hladině, průběžně sbírejte; polévka pak nebude zakalená a chuť bude čistší. Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Přidáme bobkový list
3.
Osolte a přidejte brambory. Ve chvíli, kdy je fazole skoro měkká, ale ještě ne úplně hotová, přidejte do hrnce 2 čajové lžičky soli a nakrájené brambory. Sůl nedávejte hned na začátku. Fazole vařené od začátku v osolené vodě mohou zůstat tvrdší a potřebují víc času. Brambory vařte společně s fazolí dalších 20 až 25 minut, dokud nezměknou.
4.
Připravte smetanovou jíšku. Do misky nebo vyšší sklenice nalijte 180 ml smetany na vaření a přidejte 2 kopečkaté lžíce hladké mouky. Metličkou, případně obyčejnou vidličkou, směs rozmíchejte dohladka. Hrudky mouky jsou tady nepříjemné, takže si s tím dejte chvíli práci. Když se i tak drží ve směsi, přeceďte ji přes jemné síto. Zahustěte polévku
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5. Smetanovou směs vlévejte do vroucí polévky pomalu a pořád míchejte. Mouka se tak rozptýlí rovnoměrně a polévka se nebude chytat u dna. Potom ji nechte na mírném plameni ještě
5 až 8 minut provařit. Během té chvíle zhoustne a mouka ztratí syrovou chuť.
6.
Dochuťte octem. Nakonec přidejte 2 čajové lžičky octa. Může být bílý nebo jablečný, obě varianty fungují. Ocet polévku lehce zvedne a vyrovná sladší chuť fazolí se smetanou. Promíchejte, ochutnejte a podle potřeby dosolte. Bobkové listy před podáváním vyndejte.
7.
Podávejte horkou. Polévku nalijte do hlubokých misek a neste rovnou na stůl. Výborná je s čerstvým chlebem nebo houskou. Když zbyde, v lednici vydrží bez potíží 2 až 3 dny. Druhý den bývá ještě hustší, protože fazole pustí do polévky další škrob. Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Fazolová polévka Tipy redakce: Výběr fazole: Červená fazole je sázka na jistotu, má hezkou barvu a po uvaření příjemně krémovou chuť. Stejně dobře ale poslouží bílá fazole nebo borlotti. Jen počítejte s tím, že každá odrůda se vaří trochu jinak dlouho, takže ochutnávání je tady lepší než stopky. Kdy solit: Sůl patří do hrnce až ve chvíli, kdy fazole skoro změkla. Pokud se vaří v osolené vodě od začátku, často se zbytečně protahuje doba vaření a slupka může zůstat tužší. To bývá jeden z nejčastějších důvodů, proč fazolová polévka zklame. Hustota polévky: Chcete-li polévku ještě hustší, odeberte asi dvě naběračky uvařené fazole, rozmixujte je tyčovým mixérem a vraťte zpět do hrnce. Struktura bude sametovější, ale pořád v ní zůstanou celé fazole i kousky brambor. Ocet na závěr: Trocha kyselosti je u téhle polévky důležitá. Bez ní může chuť působit těžce a trochu nevýrazně. Pokud ocet zrovna nemusíte, dejte místo něj lžíci citronové šťávy. Výsledek bude svěžejší, ale pořád dobře vyvážený. Variace s uzeninou: Kdo chce polévku vydatnější, může hned na začátku vaření přidat kousek uzeného masa nebo nakrájenou klobásu. Tuk z uzeniny se postupně uvolní do vývaru a polévka získá výraznější, lehce kouřovou chuť. V takovém případě už s octem zacházejte opatrněji.
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Zdroj: se souhlasem
Taká obyčajná žienka domáca