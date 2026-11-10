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Babiččina fazolová polévka s bohatou chutí: Jednoduchý recept na pořádnou porci domácího jídla

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Fazolová polévka ze sušené fazole je přesně ten typ jídla, které se nedá uspěchat, ale výsledek za to čekání stojí. Hustá, krémová a dokonale zahřívající polévka ze sušené červené fazole s bramborami a smetanou, která se vaří pomalu a voní celým bytem.
Obrázek receptu na fazolačku

Obrázek receptu na fazolačku

Zdroj: Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Recept na fazolovou polévku
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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