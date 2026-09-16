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Avokádo není odsouzené k toastu: 7 věcí, které s ním udělej, když už máš chleba s vejcem plné zuby

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Koupila sis dvě avokáda. Jedno bylo včera tvrdé jako kámen, dnes je dokonalé a zítra pravděpodobně přejde rovnou do archeologického stadia. Toast je samozřejmě klasika. Ale pokud už ho nechceš vidět ani s pošírovaným vejcem, avokádo umí mnohem víc. A ano, jedno z řešení je guacamole. Jen ho tentokrát trochu vytáhneme z jeho komfortní zóny.
Avokádo není odsouzené k toastu: 7 věcí, které s ním udělej, když už máš chleba s vejcem plné zuby

Avokádo není odsouzené k toastu: 7 věcí, které s ním udělej, když už máš chleba s vejcem plné zuby

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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