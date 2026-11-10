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10 věcí, které v listopadu zkontroluj doma dřív, než tě začnou stát peníze

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Listopad je ideální chvíle odhalit malé domácí problémy, které se v lednu mění v drahé. Netěsnící okno, zanesený filtr, kapající kohoutek nebo kondenzace na skle vypadají nevinně, dokud nezačnou žrát energii, vodu nebo omítku. Tohle není generální úklid. Je to hodinová kontrola peněženky převlečená za domácnost.
10 věcí, které v listopadu zkontroluj doma dřív, než tě začnou stát peníze

10 věcí, které v listopadu zkontroluj doma dřív, než tě začnou stát peníze

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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