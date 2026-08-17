12 výher v řadě. Obrovský český tenisový talent Kumstát se dere za svým snem

Sobota 16. srpna 2026, hamburské challengerové finále. Kumstát prohrává první set 4:6 s domácím Möllerem, ve třetím setu čelí mečbolu, a přesto odchází z kurtu s trofejí. Skóre 4:6, 7:6(5), 7:5 uzavírá sérii dvanácti výher bez porážky, která začala koncem července na libereckém Svijany Open a vyústila v něco, co se nedá odbýt jako juniorský příslib. Dva challengerové tituly kategorie 75 za sebou, skok z 509. na
348. místo žebříčku ATP a 156 bodů v kapse. Z kluka, kterého většina fanoušků neznala, je najednou hráč s reálnou trajektorií. Liberec jako odrazový můstek
Svijany Open v Liberci (27. července – 2. srpna) byl pro Kumstáta titul téměř bez zaváhání. Pět zápasů, ani jeden ztracený set, finále 6:3, 6:1. Čistá dominance, která ale sama o sobě ještě nemusela nic dokazovat; challengery nižší kategorie občas vyjdou i hráčům, kteří pak na další úrovni narazí. Důležitější bylo, co přišlo potom.
Během libereckého týdne ho ATP Live Rankings vedly na 509. místě s 84 body. To je pozice, ze které se do hlavních soutěží většiny challengerů nedostanete přímo. Právě proto musel v Hamburku začínat v kvalifikaci.
Hamburg: titul, který má váhu
Hamburský challenger (10.–16. srpna) byl úplně jiný příběh. Kumstát prošel dvěma kvalifikačními koly, přičemž už ve druhém musel otáčet zápas s Tomem Zeuchem po ztraceném prvním setu. V semifinále ho do tří setů dostal Pucinelli De Almeida. A finále? To bylo drama samo o sobě.
Prohra v úvodním setu, tiebreak ve druhém, rozhodující třetí set, v němž Möller vedl na mečbol. Kumstát ho odvrátil a dotáhl zápas do vítězného konce 7:5. Sedm výher v jednom turnaji, z toho tři třísetové.
Podle nás je právě Hamburg důležitějším indikátorem Kumstátova stropu než Liberec. V Liberci ukázal, jak vypadá, když mu všechno sedí. V Hamburku ukázal, jak vypadá, když mu nesedí skoro nic, a přesto vyhraje. Pro devatenáctiletého hráče je to vzácná vlastnost.
Juniorský základ, dospělý průlom
Kumstátovo jméno se v tenisovém světě mihlo už v lednu 2024, kdy se dostal do
finále juniorky Australian Open. V Melbourne prohrál s Japoncem Reiem Sakamotem 3:6, 7:6(2), 7:5 a útočil přitom na první český juniorský grandslamový titul od Jiřího Veselého z roku 2011.
Jenže přechod z juniorů mezi dospělé je v tenise notoricky nevyzpytatelný. Spousta finalistů juniorských grandslamů nikdy neprorazí do první stovky ATP. Kumstát strávil následující rok a půl na okraji challengerové scény, sbíral body po desítkách a čekal na moment, kdy se mu výsledky začnou sčítat. Ten moment přišel teď.
Aktuálně je 12. v
ATP Live Next Gen Race, což je průběžné pořadí nejlepších hráčů do dvaceti let v sezoně. To už není jen český kontext, je to mezinárodní pozice, která říká, že letošní léto nebylo náhoda. Co bude dál: Štvanice a za ní
Kumstát nemusí na další turnaj daleko. Tento týden (16.–22. srpna) hraje na
Sekyra Group Prague Open na Štvanici, kam vstupuje jako special exempt přímo do hlavní soutěže. V prvním kole ho čeká krajan Petr Brunclík, kterého ATP vede na 339. místě, tedy jen o devět příček výš.
Fanoušci, kteří chtějí Kumstáta vidět naživo, mají vstup zdarma. Turnaj nabízí i stream na svém webu a sobotní finále odvysílá Prima Sport.
Otázka grandslamové kvalifikace zatím zůstává otevřená. Kvalifikace US Open startuje 24. srpna, ale Kumstát je tento týden vytížený na Štvanici. Reálnější okno se tak rýsuje spíš na Australian Open 2027, pokud ovšem bodový růst bude pokračovat podobným tempem.
Čísla, která mluví
Ukazatel Před Libercem Po Hamburku ATP žebříček 509. 348. Body 84 156 Next Gen Race – 12. Challengerové tituly 2026 0 2
Skok o 161 míst za tři týdny je impozantní, ale pořád ho dělí přes dvě stě příček od první stovky. Cesta je dlouhá. Rozdíl oproti většině talentů v jeho věku je ten, že Kumstát právě prokázal schopnost vyhrávat i ve chvílích, kdy prohrává, a to je vlastnost, kterou žádný žebříček nezměří, ale která rozhoduje o tom, kdo z challengerové scény skutečně vyroste.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný