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Kvíz pro milovníky chilli papriček: Více než 8/10 bodů získají jen ti nejznalejší

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Pepper X, Carolina Reaper nebo Dragon\'s Breath – nejpálivější chilli papričky světa nejsou jen kuriozita pro odvážlivce. Mají svůj příběh, svá čísla a svého šlechtitele. Otestujte, jak dobře je znáte.
Fotografie chilli papriček

Fotografie chilli papriček

Zdroj: Foto: Sreeni.kaki / Public domain, chilli papričky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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