Zvláštní vzpomínka

Zvláštní vzpomínkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zvláštní vzpomínkaZdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/1725.jpeg
Článek byl publikován 02.11.2026 06:05
PUDL (der Pudel) je slovo původně německé a slovní spojení JÁDRO PUDLA ve významu: základ, podstata, smysl...
Naděje dožití při narození, též nazývaná střední délkou života, se v Česku stabilně zvyšuje. V roce 2025...
Každý rok jako většina ostatních obcházím a objíždím hroby svých příbuzných, a jak mi přibývá roků, tak mi...
Čeština není jazyk snadný. V některých směrem je to ale i jazyk vynalézavý a tajemný, který v sobě uchovává...
Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →