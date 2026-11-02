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Zvláštní vzpomínka

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Dennívýzva
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Bydlím déle než 10 let v jedenáctipodlažním domě a musím se přiznat, že neznám všechny obyvatele domu. Jsou to většinou mnohem mladší lidé a také se obyvatelé časem mění, když se některé byty pronajímají. Ale jednoho muže, mladšího než já, od vidění znám.
Zvláštní vzpomínka

Zvláštní vzpomínka

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/1725.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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