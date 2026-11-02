Jádro pudla

Jádro pudlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jádro pudlaZdroj: schubertmartin-dog-1562529.jpeg
Článek byl publikován 02.11.2026 05:10
Každý rok jako většina ostatních obcházím a objíždím hroby svých příbuzných, a jak mi přibývá roků, tak mi...
Čeština není jazyk snadný. V některých směrem je to ale i jazyk vynalézavý a tajemný, který v sobě uchovává...
K tomuto rozhodnutí mne inspirovala neznámá seniorka. Ráda chodím do kaváren či cukráren a právě v jedné na...
Pokud je vám líto vyhazovat starší věci s tím, že by se třeba ještě mohly někdy hodit, teď možná nastal ten...
Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →