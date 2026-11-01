Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Naděje dožití se rok od roku zvyšuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Naděje dožití při narození, též nazývaná střední délkou života, se v Česku stabilně zvyšuje. V roce 2025 oproti minulému roku narostla u obou pohlaví. U mužů se naděje dožití zvýšila o 0,34 roku na 77,49 roku. U žen se naděje dožití meziročně zvýšila o 0,05 roku na 83,19 roku.
Naděje dožití se rok od roku zvyšuje

Naděje dožití se rok od roku zvyšuje

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/2148388864-1.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:35

Reklama
Další články z i60.cz
Halloween kontra dušičkové dny
Halloween kontra dušičkové dny
Peněžní přezdívky a jak se také říká penězům
Peněžní přezdívky a jak se také říká penězům

Čeština není jazyk snadný. V některých směrem je to ale i jazyk vynalézavý a tajemný, který v sobě uchovává...

Na nové koníčky nikdy není pozdě
Na nové koníčky nikdy není pozdě

K tomuto rozhodnutí mne inspirovala neznámá seniorka. Ráda chodím do kaváren či cukráren a právě v jedné na...

Tohle jsou běžné věci z 90. let, které mají dnes hodnotu stovek tisíc korun. Kdysi je měla doma každá rodina
Tohle jsou běžné věci z 90. let, které mají dnes hodnotu stovek tisíc korun. Kdysi je měla doma každá rodina

Pokud je vám líto vyhazovat starší věci s tím, že by se třeba ještě mohly někdy hodit, teď možná nastal ten...

Co spojuje sekundu jeřába a lva?
Co spojuje sekundu jeřába a lva?

Mnozí by si mohli myslet, že je to čas. Lev se připraví ke skoku a v sekundě se vrhne na kořist. Jeřáb...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.