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Zloděj místo hrdiny. Muž v tričku Batmana vykradl staveniště

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Pražští policisté pátrají po dvou zlodějích, kteří v Praze 6 ukradli ze staveniště zboží za sedmdesát tisíc. Přijeli k němu bílou dodávkou a naložili do ní desítky kil hliníkových profilů. Do vězení za to mohou až na dva roky.
Zloděj místo hrdiny. Muž v tričku Batmana vykradl staveniště

Zloděj místo hrdiny. Muž v tričku Batmana vykradl staveniště

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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