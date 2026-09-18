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Umělci na jižní Moravě otevřou své ateliéry. Lidé nahlédnou i do běžně skrytých míst

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Šestnáctý ročník Dnů otevřených ateliérů na jižní Moravě ve čtvrtek odstartovala vernisáž výstavy Zbytky budoucnosti. Celý festival má název Krajinu švů a obrací pozornost k textilu jako materiálu s mimořádnou historií.
Umělci na jižní Moravě otevřou své ateliéry. Lidé nahlédnou i do běžně skrytých míst

Umělci na jižní Moravě otevřou své ateliéry. Lidé nahlédnou i do běžně skrytých míst

Zdroj: Viktorie Beránková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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