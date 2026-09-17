Zklamání pro fanoušky. Red Arrows svůj přelet nad Prahou zrušiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zklamání pro fanoušky. Red Arrows svůj přelet nad Prahou zrušili
Návrh výstavby v okolí stanice metra Nádraží Holešovice připraví čeští architekti z brněnského studia...
Hokejisté Sparty vyhráli v 1. kole extraligy na ledě Olomouce 5:2 a v souboji nových trenérů na lavičkách...
Pražští hasiči zasahovali ve druhém stupni poplachu u nákladového nádraží, kde hořel objekt se...
Nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická dnes začala stavba parkovacího domu v režimu...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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