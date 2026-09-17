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Zklamání pro fanoušky. Red Arrows svůj přelet nad Prahou zrušili

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V pátek se měl nad centrem Prahy konat malý letecký svátek, proletět nad Vltavou měla britská formace Red Arrows. Akci ale na poslední chvíli zrušili.
Zklamání pro fanoušky. Red Arrows svůj přelet nad Prahou zrušili

Zklamání pro fanoušky. Red Arrows svůj přelet nad Prahou zrušili

Zdroj: Red Arrows
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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