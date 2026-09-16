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Na Zličíně začala stavba parkovacího domu, cena tam bude 50 korun na den

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Nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická dnes začala stavba parkovacího domu v režimu P+R. Jeho kapacita včetně venkovní odstavné plochy bude zhruba 600 automobilů. Hotový by měl být do 18 měsíců. Magistrát za stavbu zaplatí 619 milionů korun bez DPH.
Na Zličíně začala stavba parkovacího domu, cena tam bude 50 korun na den

Na Zličíně začala stavba parkovacího domu, cena tam bude 50 korun na den

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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