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Výstupy ve třech ulicích, výdech v parku. Stanice metra D změní okolí náměstí Míru

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Nová stanice metra D na Náměstí Míru bude patřit mezi ty nejhlubší s 40 metry pod úrovní terénu. Výstupy budou do tří ulic, aby lidé mohli přestoupit na tramvaje, výdech pak plánují v Riegrových sadech.
Výstupy ve třech ulicích, výdech v parku. Stanice metra D změní okolí náměstí Míru

Výstupy ve třech ulicích, výdech v parku. Stanice metra D změní okolí náměstí Míru

Zdroj: Metrostav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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