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Pro Antonelliho je největší hrozbou McLaren, naznačuje Rosberg

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Při souhře velmi příznivých okolností by Andrea Kimi Antonelli mohl slavit titul už za 23 dní po Velké ceně Singapuru. Při pohledu na formu Itala a Russella je těžké si představit, co by ho mohlo zastavit.
Pro Antonelliho je největší hrozbou McLaren, naznačuje Rosberg

Pro Antonelliho je největší hrozbou McLaren, naznačuje Rosberg

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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