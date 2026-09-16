U nákladového nádraží znovu hořelo, požár zničil garáž se zaparkovanými autyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U nákladového nádraží znovu hořelo, požár zničil garáž se zaparkovanými auty
Dopravní podnik zveřejnil nové vizualizace budoucí stanice metra D Nusle a jejího okolí. Náměstí Bratří...
Je tu bazén, tělocvičny, byla tu první veřejná sauna v Praze. Budovu bývalého Klárova ústavu, která je hned...
Zbytečně a v bolestech zemřel kozel na farmě pražského Ekocentra Prales. Zabil ho jeden z návštěvníků,...
Pražští policisté v úterý odpoledne odvolali pátrání po ženě, která v neděli odešla z Psychiatrické...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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