Toto je přesné datum změny letního času. Pozor, letos je vše jinak

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V neděle 25. října 2026 ve 03:00 hodin ráno se ručičky vrátí zpět na 02:00. Získáte tak navíc celou hodinu spánku, ale zároveň se připravte na to, že odpoledne se začne stmívat výrazně dříve. Po sedmi měsících letního režimu se vracíme k přirozenému středoevropskému času.
Mechanismus zůstává identický jako každý rok. Zatímco na jaře nám hodina chybí (posouváme ze 02:00 na 03:00), na podzim ji dostáváme zpátky. Díky tomu budou ranní hodiny světlejší, ale večery skončí mnohem rychleji. Právě tento kontrast štěpí společnost na dva nesmiřitelné tábory už desítky let.
Proč se vůbec pořád mění čas
Odpověď na tuto otázku hledají miliony Evropanů marně už roky. Evropský parlament sice v březnu 2019 schválil konec střídání, jenže celá iniciativa uvázla v politickém bahně. Problém není v tom, jestli změny zrušit – na tom panuje shoda. Zásadní otázka zní: který čas si ponechat natrvalo?
Pokud by si každá země vybrala podle vlastních preferencí, vznikla by v Evropě časová džungle. Mezinárodní doprava, logistika i fungování vnitřního trhu by se ocitly v chaosu. Proto se členské státy raději drží statusu quo, než aby riskovaly fragmentaci kontinentu.
Náš přirozený čas odpovídá pásmu GMT+1, tedy středoevropskému času. Letní varianta (GMT+2) je ve skutečnosti čas východoevropského pásma. Zastánci letního režimu tvrdí, že bez něj by v červnu slunce vycházelo už kolem čtvrté hodiny ranní, což většina lidí prospí. Naopak večery by skončily příliš brzy na jakékoliv venkovní aktivity.
Co říkají odborníci a co chtějí lidé
Vědkyně z Akademie věd České republiky mají jasný postoj. „Pro lidské zdraví je jednoznačně vhodnější zachovat standardní čas. Přirozené ranní světlo je klíčové pro správný start organismu. Celoroční letní čas by znamenal probouzení do biologické noci,“ upozorňují odbornice. V prosinci a lednu by se rozednívalo až kolem deváté hodiny, což vede k neseřízeným vnitřním hodinám, zvýšenému riziku civilizačních chorob a horším výsledkům dětí ve škole.
Veřejné mínění je překvapivě jednotné. Podle průzkumu agentury Ipsos z března 2025 nevyhovuje střídání času 67,6 procentům Čechů. Výzkum agentury STEM/MARK z roku 2023 ukázal podobná čísla – 67 procent obyvatel chce úplné zrušení. Celoevropská konzultace Evropské komise z roku 2018 přinesla ještě dramatičtější výsledek: ze 4,6 milionu účastníků se 84 procent vyslovilo pro konec posunů, i když Komise sama upozornila na nízkou reprezentativnost vzorku.
Zatímco občané mají jasno, evropská diplomacie postupuje opatrně. Polské předsednictví v Radě EU se pokusilo debatu oživit, ale místo radikálního řešení se státy dohodly na komplexní studii všech právních a praktických dopadů. Výsledky by měly být k dispozici do konce letošního roku a teprve pak se ukáže, zda se podaří najít kompromis.
Zajímavostí je, že česká vláda na začátku září 2026 oficiálně schválila nařízení o střídání času na dalších pět let, tedy přesně do roku 2031. Tím formálně potvrdila platnost evropské směrnice a definitivně pohřbila naděje na brzkou změnu.
V českých zemích se letní čas poprvé objevil už v letech 1915 a 1916, vrátil se za druhé světové války (1940–1949) a potřetí v roce 1979 kvůli energetické krizi. Hlavním cílem byla úspora elektrické energie. Dnes ale víme, že moderní technologie tyto úspory smazaly na minimum. Evropská komise potvrdila, že posun nemá měřitelný přínos pro energetiku, zemědělství ani dopravu.
Budoucnost
Dokud politici nenajdou kompromis, musíme počítat s tím, že nás střídání hodin neopustí ani v dalších letech. Přesný harmonogram změn pro nadcházející období je pevně daný:
- V roce 2027 začne letní čas v neděli 28. března a skončí v neděli 31. října.
- V roce 2028 posuneme hodiny dopředu v neděli 26. března a zpět v neděli 29. října.
- V roce 2029 odstartuje letní režim v neděli 25. března a uzavře se v neděli 28. října.
- V roce 2030 nastane jarní posun v neděli 31. března a podzimní návrat v neděli 27. října.
- V roce 2031 začne letní čas v neděli 30. března a vyprší v neděli 26. října.
Zda se do té doby podaří překonat politický pat a najít shodu napříč celým kontinentem, zůstává s otazníkem. Letos na podzim nás však ještě čeká jistota v podobě jedné hodiny spánku navíc, která alespoň na chvíli vyváží fakt, že se dny budou povážlivě krátit.
Zdroje článku: idnes.cz, denik.cz, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová