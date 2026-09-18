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Jak vykrást banku: Filipovského hlas už nemohl u Funèse zaznít, v dabingu museli najít náhradu

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Komedie Jak vykrást banku spojila Louise de Funèse s režisérem Jeanem Giraultem. Původně černobílý snímek provázely potíže v kinech i nečekané změny v dabingu.
Jak vykrást banku

Jak vykrást banku

Zdroj: FOTO:Constantin Film / distr. TV Seznam
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