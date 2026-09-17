Okolí metra Nádraží Holešovice zná svou novou podobu, autory jsou architekti z BrnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Okolí metra Nádraží Holešovice zná svou novou podobu, autory jsou architekti z Brna
Pražští hasiči zasahovali ve druhém stupni poplachu u nákladového nádraží, kde hořel objekt se...
Nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická dnes začala stavba parkovacího domu v režimu...
Dopravní podnik zveřejnil nové vizualizace budoucí stanice metra D Nusle a jejího okolí. Náměstí Bratří...
Je tu bazén, tělocvičny, byla tu první veřejná sauna v Praze. Budovu bývalého Klárova ústavu, která je hned...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- U nákladového nádraží znovu hořelo, požár zničil garáž se zaparkovanými auty
- Na Zličíně začala stavba parkovacího domu, cena tam bude 50 korun na den
- Jak to bude vypadat u metra Nusle? Výdech u Grébovky, Otakarova k nepoznání
- Úřad vydal povolení pro rekonstrukci Klárova ústavu slepců, jen tak se ale nezačne