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Okolí metra Nádraží Holešovice zná svou novou podobu, autory jsou architekti z Brna

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Návrh výstavby v okolí stanice metra Nádraží Holešovice připraví čeští architekti z brněnského studia Chybík + Krištof. Uspěli v soutěži, kterou vypsala společnost Nové Holešovice, což je společná firma pražského dopravního podniku a soukromých developerů. Soutěž se týkala pozemků v okolí stanice metra severně od Plynární ulice, společný podnik ji vyhlásil v březnu.
Okolí metra Nádraží Holešovice zná svou novou podobu, autory jsou architekti z Brna

Okolí metra Nádraží Holešovice zná svou novou podobu, autory jsou architekti z Brna

Zdroj: Chybik+Kristof
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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