Jako užít si poprvé hru. Resident Evil pracuje s herní mechanikou a vydatnými porcemi děsu i humoru

Nový Resident Evil se vzdaluje poetice série Paula W. S. Andersona i sérii animovaných filmů, jež navazovaly na herní příběhy. Místo okázalého postapa a stylizovaných akčních figur sází na civilnost a čirou hrůzu ze střetnutí s něčím nereálným. Zároveň je černohumornou hororovou jízdou s nepolevujícím tempem. Resident Evil přitom před svým uvedením napínal diváky dvojím způsobem. Na jednu stranu vyvstala otázka, jak film dostojí očekáváním, jež klade slavná značka. Na druhou stranu se jedná o třetí celovečerní horor Zacha Creggera, což vyvolává jistá očekávání samo o sobě.
Creggerovo dílo se vyznačuje výraznou poetikou a dost dobře poznáte, že se díváte na jeho film. V první řadě je třeba říci, že vám to rychle dojde také u Resident Evil. Pracuje s budováním napětí, hrůznými a traumatizujícími momenty a brutálně černým humorem. Vystavěné hororové scény jsou čiré řemeslné potěšení. Oproti předchozím filmům ale Cregger ze svých trademarků trochu slevil. Hlavní hrdina, kurýr Bryan (Austin Abrams), je trochu směšný, chybující a v děsivých situacích zoufale improvizující a vtipně nadávající podobně jako protagonisté Barbara či Hodiny zmizení. Na rozdíl od nich ale není až tak (úmyslně) morálně problematický. Je to hrdina, ke kterému se nedá vzhlížet, ale dá se o to lépe chápat.
Další sleva se týká samotné formy. Na rozdíl od minulých Creggerových počinů nás nečeká změna perspektivy ani velké časové skoky, ale poměrně přímočarý příběh o přežití v Raccoon City, uzavřený do jednoho krátkého časového úseku. To tvůrcům navíc pomáhá vystavět situaci, kdy vyprávění nezpomaluje a nutí hrdinu procházet stále děsivějšími a absurdnějšími situacemi. Snímek velmi rychle odsýpá, zároveň se vyhýbá přílišné repetitivnosti, když postupně odhaluje, co se v Raccoon City vlastně děje.
Dílo pracuje s dost nechutným tělesným hororem, zahrnujícím surrealistické mutace a trhání lidských těl. To se daří inscenovat jednak jako atrakci, která diváka fascinuje, jednak jako zdroj znepokojení. Bryan potká monstra, která jsou stejně groteskní jako děsivá, v čemž hraje roli také prostředí. Do noci ponořená farma, ztemnělý tunel i cosi valící se z lesa působí atmosféricky stejně jako monstra, jež hrdina potká ve stoce či v ulicích města. Funguje to díky práci s osvětlením i tím, že v docela všedním prostoru se objeví něco, co tam nemá být. A vlastně to nemá být celkově v našem světě.
Samotné prostory a jejich střídání pak připomínají herní lokace. Bryan přijde na nové místo, kde jej čeká nová, samostatná a novým způsobem nechutná hrozba. To ostatně sedí k tomu, že filmový Resident Evil tematizuje herní mechaniku. Nejde jen o to, že se ve filmu průběžně objevují předměty z her. Bryana čeká prohledávání domu, postupné upgradování arzenálu a jednotlivé dějové úseky, kde musí překonat překážku.
Bryanovo počínání zároveň zpodobňuje hráče, který hru hraje poprvé – dělá chyby, neumí střílet a dostává se do situací, kdy musí najít východ z místnosti za použití toho mála, co má k dispozici. To všechno jsou ale zároveň prvky, jaké běžně používá filmový jazyk, takže snímek není jenom pomrkáváním na hráče, ale srozumitelnou a dynamickou žánrovkou pro lidi, kteří z celé hnusácké franšízy poznají pouze tento film.
Bryanova odysea je pak o to zábavnější, že sám je trochu komickou postavou – nejen tím, jak se mu nedaří věci, které by zkušeným hráčům i akčním hrdinům přišly samozřejmé, a způsobem, jak na ně reaguje, ale také tím, jak se postupně zlepšuje a pěstuje si pohotovost. Jeho rostoucí schopnost poradit si s monstrem je divácky uspokojivá, stejně jako jeho psychologický vývoj, jenž postupuje během vyprávění. Stejně tak je radost sledovat výkon Austina Abramse, jenž dokáže v jedné scéně působit komicky, zoufale, odhodlaně i tragicky zároveň. Tím spíš, že vyprávění 90minutového díla plyne s takovou intenzitou, která drží diváka stále ve střehu. Film nepolevuje v hororových výjevech, byť je průběžně zjemňuje proměnou rytmu.
První polovina je čistě hororová a obsahuje postupný přesun temnými prostory, jakým je osamělá farma, noční les či ucpaný tunel, ve druhé polovině se ale rytmus zlomí a Bryanova cesta připomíná spíše akční splatterpunk. Obě poloviny přitom fungují díky černému humoru, nicméně i tak je někdy intenzita snímku natahována příliš. Zejména v první polovině už míra strašení vypadá jako účelový tlak a naopak by potřebovala zpomalit, takže přesun do dobrodružnější polohy funguje až úlevně. Dynamický snímek pak naráží na neuspokojivý závěr, jenž působí spíš uspěchaně a trochu bez pointy.
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