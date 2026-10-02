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Život v Hradci? Lidé jsou spokojení, chtějí ale zlepšit parkování a bydlení

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Rozsáhlý průzkum ukázal, že většina obyvatel Hradce Králové hodnotí život ve městě pozitivně. Lidé nejvíce oceňují kulturu, sport, zeleň nebo možnosti trávení volného času, zároveň ale upozorňují na problémy s dopravou, parkováním a bydlením.
Život v Hradci? Lidé jsou spokojení, chtějí ale zlepšit parkování a bydlení

Život v Hradci? Lidé jsou spokojení, chtějí ale zlepšit parkování a bydlení

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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