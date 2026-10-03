David Gránský po vážném úrazu v nemocnici nějakou dobu zůstane: Michal David přispěchal s dojemnou nabídkou

David Gránský po vážném úrazu stále leží v nemocnici. Vedle podpory fanoušků ho překvapilo i gesto Michala Davida, který mu nabídl peníze.
David Gránský má za sebou pořádně nepříjemný zážitek. Herec se v neděli během představení muzikálu Ledové království v Hudebním divadle Karlín vážně zranil a ze scény putoval rovnou do nemocnice. Podstoupil operaci a nyní čeká, až se jeho stav natolik zlepší, aby mohl domů. O tom, co se stalo, informoval své fanoušky ve stories na
Instagramu a od té doby dostává jednu zprávu podpory za druhou. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že mu pomoc nabídli nejen fanoušci, ale také kolegové a známé osobnosti. Zranění přímo před diváky
David Gránský během nedělního představení, v němž hraje prince Hanse, utrpěl velmi nepříjemnou zlomeninu nohy. Záchranáři ho museli sanitkou odvézt do nemocnice, kde následně podstoupil operaci. Herec později sám popsal, že má zlomenou holenní i lýtkovou kost. Situaci přitom podává svým typickým nadhledem.
„Celá ta nožička i chodidlo mi viselo v ruce, bylo to moc fajn,“ popsal ve videu z nemocničního pokoje, přičemž i k tak nepříjemné situaci dokázal přidat trochu černého humoru.
Ještě pozoruhodnější je, co řešil v samotném okamžiku nehody. Přestože měl velké bolesti, jeho hlavou běželo především to, aby se do divadla vrátil kostým v pořádku. Záchranáři mu chtěli v sanitce rozstřihnout boty a na operačním sále zase hrozilo rozstřižení kostýmu. Gránský proto trval na tom, že se všechno musí sundat tak, aby oblečení mohl vrátit nepoškozené. I přes upozornění záchranářů, že ho to bude bolet, nezaváhal. „
Řekl jsem, že to je jedno, že ten kostým musím vrátit zpátky do divadla. Prostě blbec,“ dodal.
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Po nehodě se na Gránského snesla obrovská vlna podpory. Fanoušci mu nabízeli pomoc s domácností, dětmi i financemi. Herec za všechny vzkázal, že si jejich zájmu nesmírně váží, ale zatím nic z toho nepotřebuje.
„Myslíme si, že to jako rodina zvládneme,“ uvedl ve videu z nemocnice. Mezi těmi, kteří se mu ozvali, byl také zpěvák Michal David. Ten Gránskému podle jeho vlastních slov napsal a nabídl mu, že mu okamžitě pošle peníze. I když finanční pomoc skutečně nepotřebuje, gesto kolegy ho evidentně potěšilo. Foto: NextFoto, David Gránský na TK k muzikálu Ledové království
V nemocnici přitom herec ještě nějaký čas zůstane. Přesnou délku pobytu zatím neuvedl, naznačil však, že rozhodně nepůjde jen o pár dní. Po operaci ho čeká delší rekonvalescence a návrat na jeviště tak rozhodně nebude otázkou nejbližších dnů. Doma má dvě malé děti, které si teď tatínka moc neužijí. Přesto Gránský ani v tak nepříjemné situaci neztrácí humor. Fanouškům děkuje za obrovskou podporu a zároveň dává najevo, že se snaží celou situaci brát s nadhledem. Z nepovedeného představení se tak na nějaký čas stane nedobrovolná pauza, během níž bude jeho hlavním úkolem dát nohu zase dohromady.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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David Gránský po vážném úrazu v nemocnici nějakou dobu zůstane: Ušlechtilou pomoc nabídl i Michal David byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.