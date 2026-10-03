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Ženu s utrženou žílou u srdce zachránila souhra záchranářů a chirurgů

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Osmatřicetiletá žena přežila po vážné dopravní nehodě na Příbramsku jedno z nejzávažnějších poranění v traumatologii. Na její záchraně se podílely posádky středočeské a pražské záchranné služby i specialisté z Fakultní nemocnice Motol a Homolka.
Ženu s utrženou žílou u srdce zachránila souhra záchranářů a chirurgů

Ženu s utrženou žílou u srdce zachránila souhra záchranářů a chirurgů

Zdroj: ZZS hl. m. Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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