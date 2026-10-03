Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Williams má peníze na modernizaci, ale nesmí je utratit. Rozpočtový strop F1 vytvořil past, kterou neměl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Formule 1 zavedla rozpočtový strop, aby omezila utrácení nejbohatších týmů a přiblížila startovní pole. Šéf Williamsu James Vowles teď tvrdí, že efekt může být opačný. Zatímco Mercedes nebo Ferrari budovaly své továrny před jeho zavedením, Williams musí miliony z dnešního limitu utrácet na základní systémy – a peníze pak chybějí přímo na vývoj auta.
Williams má peníze na modernizaci, ale nesmí je utratit. Rozpočtový strop F1 vytvořil past, kterou neměl

Williams má peníze na modernizaci, ale nesmí je utratit. Rozpočtový strop F1 vytvořil past, kterou neměl

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:27

Reklama
Další články z Vše o sportu
Djoković v Pekingu pořád neumí prohrát. Teď ale přiznal, že celý rok bojuje s problémem, kterému sám nerozumí
Djoković v Pekingu pořád neumí prohrát. Teď ale přiznal, že celý rok bojuje s problémem, kterému sám nerozumí
NHL po noci: Peterka rozhodl v prodloužení, Tuch dal při debutu dva góly a Rangers mají druhou nulu za tři zápasy
NHL po noci: Peterka rozhodl v prodloužení, Tuch dal při debutu dva góly a Rangers mají druhou nulu za tři zápasy

NHL nabídla v noci na sobotu pět zápasů. Boston otočil duel ve Winnipegu a JJ Peterka ho rozhodl v...

Edmonton s Vancouverem dali za dva zápasy 27 gólů. Jejich série zatím vypadá jako hokej bez brzd
Edmonton s Vancouverem dali za dva zápasy 27 gólů. Jejich série zatím vypadá jako hokej bez brzd

První duel nové sezony vyhrál Vancouver nad Edmontonem 6:5 v prodloužení. O dva dny později se Oilers...

Nishikori nikdy nevyhrál grandslam. Přesto dokázal něco, co před ním žádný asijský tenista
Nishikori nikdy nevyhrál grandslam. Přesto dokázal něco, co před ním žádný asijský tenista

Kei Nishikori odehrál v Tokiu poslední profesionální zápas. Frances Tiafoe ho porazil 6:4, 6:4 a uzavřel...

Ronaldo odešel a Portugalsko dalo čtyři góly. Bez svého gravitačního centra začal útok fungovat úplně jinak
Ronaldo odešel a Portugalsko dalo čtyři góly. Bez svého gravitačního centra začal útok fungovat úplně jinak

Portugalsko poprvé nastoupilo po předčasném odchodu Cristiana Ronalda z reprezentačního kempu a porazilo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.