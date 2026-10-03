Williams má peníze na modernizaci, ale nesmí je utratit. Rozpočtový strop F1 vytvořil past, kterou neměl

Když Formule 1 zaváděla rozpočtový strop, logika byla jednoduchá. Nejbohatší týmy už neměly mít možnost řešit každý technický problém dalším balíkem peněz, menší stáje měly získat šanci přiblížit se a rozdíly na startovním roštu se měly postupně zmenšovat.
James Vowles teď tvrdí, že právě v tomto bodě systém selhává.
Šéf Williamsu během víkendu na Sepangu popsal svou stáj jako tým chycený v „cost cap trap“. Ne proto, že by neměl investora ochotného utrácet, ale protože část peněz, které smí v rámci limitu využít, musí posílat na věci, jež největší konkurenti vybudovali dávno předtím.
Ferrari už hledá setiny. Williams občas pořád hledá součástku
Vowles přišel do Williamsu z Mercedesu a právě rozdíl mezi oběma prostředími používá jako hlavní argument. Když pracoval v jednom z nejúspěšnějších týmů moderní historie F1, řada základních systémů už byla samozřejmostí. Továrna věděla, kde se která součást nachází, jak rychle ji dostat do výroby, jak propojit konstrukční oddělení s výrobou a jak okamžitě pracovat s daty.
Po příchodu do Williamsu podle něj zjistil, jak velká část podobné infrastruktury chybí.
A to vytváří nepříjemný rozdíl. Ferrari může velkou část povolených výdajů směřovat přímo na zrychlení monopostu. Williams musí část stejného limitu použít například na digitální systémy a základní procesy, aby vůbec fungoval na srovnatelné provozní úrovni.
Vowles mluví o desítkách milionů dolarů, které nejdou do nového křídla, podlahy nebo aerodynamiky. Jdou do infrastruktury, která konkurentům už roky stojí.
Rozpočtový strop zmrazil část historie
Právě to je nejsilnější argument proti jednoduché představě, že stejný finanční limit znamená stejné podmínky.
Pokud jeden tým vstupuje do systému s továrnou vybudovanou za stovky milionů dolarů během předchozích desetiletí a druhý s výrazně zaostalejším zázemím, stejný roční limit neruší jejich rozdíl. Může ho naopak zakonzervovat.
Je to podobné, jako kdyby dva běžci dostali od dnešního dne stejný limit na vybavení, ale jeden už doma měl profesionální posilovnu, fyziologickou laboratoř a deset párů nejlepších bot. Formálně mohou od této chvíle utratit stejně. Prakticky ale nezačínají ze stejného místa.
Vowles tvrdí, že právě takový problém dnes Williams řeší.
Čísla mu dávají alespoň částečně za pravdu
Podle dat, která Vowles předložil, získaly čtyři největší týmy – Mercedes, Red Bull, McLaren a Ferrari – během posledních pěti let 83 procent všech dostupných bodů. Zbytku startovního pole tak zůstalo jen 17 procent.
To neznamená, že za celý rozdíl může rozpočtový strop. Výkonnost Formule 1 ovlivňuje kvalita techniků, jezdců, aerodynamického konceptu, strategie i množství dalších faktorů. Přesto jde o zajímavý výsledek u pravidla, jehož jedním z hlavních politických argumentů bylo právě sbližování pole.
Williams navíc loni skončil pátý, ale na Ferrari stále ztratil 261 bodů. Letos je devátý a má jen 12 bodů. Vowles sám připouští, že tým udělal krok zpět a jeho základní slabiny během současné sezony nevyřeší.
Řešením ale podle Vowlese není strop zrušit
Tohle je důležitá část jeho argumentu.
Williams nechce návrat do doby, kdy největší týmy mohly utrácet prakticky bez omezení. Vowles uznává, že cost cap přinesl Formuli 1 finanční stabilitu a zabránil neudržitelným rozpočtovým závodům.
Požaduje ale mechanismus, který odliší peníze směřující přímo do výkonu současného vozu od investic nutných k odstranění historického infrastrukturního dluhu.
To by dávalo logiku. Pokud chce F1 skutečně srovnat podmínky, nestačí zabránit Mercedesu v dalším utrácení. Musí zároveň umožnit Williamsu dostat některé základní nástroje alespoň na podobnou úroveň.
Největším luxusem dnešní F1 možná není rozpočet. Je to minulost
Debata kolem Williamsu proto přesahuje jeden tým.
Rozpočtový strop může fungovat dokonale ve světě, kde všichni začínají ze stejného bodu. Formule 1 ale takový svět nikdy neměla. Některé stáje desetiletí investovaly stovky milionů do továren, simulátorů, datových systémů a personálu, jiné během stejného období bojovaly o přežití.
Dnešní limit dokáže omezit, kolik utratí zítra.
Nedokáže ale vymazat to, co jeden tým vybudoval včera.
A jestli Vowlesova diagnóza sedí, F1 může časem zjistit, že pravidlo navržené k uzavření rozdílu mezi bohatými a chudými současně chrání část náskoku, který vznikl ještě před jeho zavedením.
DALŠÍ NOVINKY Z F1
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Struggling Williams caught in 'cost cap trap', says Vowles [1].