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Vědma Wargana děsí: Předpověděla smrt a u jednoho muže si byla jistá, že někoho zabije

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Dennívýzva
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Tohle není nevinné věštění o nové lásce nebo penězích. Věštkyně Wargana Pavlína tvrdí, že už několikrát zahlédla něco, z čeho jí samotné běhal mráz po zádech. V minulosti předpověděla smrt, jako dítě vídala mrtvé a jedné ženě doporučila utéct od partnera, u něhož prý cítila, že by mohl někoho zabít. Později se dozvěděla, že v jejich domácnosti skutečně došlo k brutálnímu násilí. Na oslavě 20. výročí Věštírny Ivety Vojtové promluvila v rozhovoru pro Aplausin.cz.
Věštkyně

Věštkyně

Zdroj: Vygenerováno AI
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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