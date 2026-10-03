Vědma Wargana děsí: Předpověděla smrt a u jednoho muže si byla jistá, že někoho zabije

Wargana Pavlína věští už od 16 let. Věštkyně nevěští své rodině Wargana předpověděla smrt Oslava 20. výročí Věštírny Ivety Vojtové Na oslavu výročí přišly také celebrity Iveta Vojtová oslavila 20 let úspěšné věštírny. Iveta Vojtová má věštírnu již dvě desetiletí Na oslavu dorazila také operní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová Také výživová poradkyně Hana Borkovcová Andrea Tögel Kalivodová se synem Herečce Adrianě Sobotové věštila už maminka. Herečka Bára Fišerová má také vztak k věštění. Eva Toulová přišla v oblečku z karet
Tohle není nevinné věštění o nové lásce nebo penězích. Věštkyně Wargana Pavlína tvrdí, že už několikrát zahlédla něco, z čeho jí samotné běhal mráz po zádech. V minulosti předpověděla smrt, jako dítě vídala mrtvé a jedné ženě doporučila utéct od partnera, u něhož prý cítila, že by mohl někoho zabít. Později se dozvěděla, že v jejich domácnosti skutečně došlo k brutálnímu násilí. Na oslavě 20. výročí Věštírny Ivety Vojtové promluvila v rozhovoru pro Aplausin.cz. V šestnácti začala vykládat
Pro Warganu Pavlínu nebyly karty žádným náhodným koníčkem. Schopnosti se podle jejích slov dědily v rodině po celé generace. Jedna z příbuzných četla z ruky a kávové sedliny, pradědeček dokázal hledat vodu a za další příbuznou lidé údajně přicházeli s nemocnými hospodářskými zvířaty.
„U nás teda jako se to dědí v rodině, protože moje prababička vykládala, mamka vykládá karty, praděda uměl hledat vodu,“ popsala Wargana v rozhovoru pro Aplausin.cz.
Wargana Pavlína začala vykládat přibližně v šestnácti letech. Tehdy ovšem ještě netušila, jak s informacemi, které podle svých slov viděla, správně nakládat. Její dospívání navíc provázely zážitky, se kterými si jako mladá dívka neuměla poradit.
„Protože jsem párkrát předpověděla nějakou smrt a podobný věci, co by se jako úplně nemělo. Ale já jsem to prostě viděla, tak jsem to těm lidem jako řekla,“ přiznala otevřeně.
Až později se začala podrobněji zabývat tím, jak citlivé informace klientům sdělovat. Výkladu karet se dnes věnuje přes třicet let a tvrdí, že už se naučila nepátrat po věcech, na které se jí lidé přímo nezeptají. Ne vždy se však údajně dokáže ubránit tomu, co se jí během výkladu ukáže. Varovala ženu před partnerem
Za nejděsivější zážitek Wargana označila setkání s mužem, u něhož údajně cítila hrozbu násilí. Její slova znějí jako scéna z temného thrilleru. „Zažila jsem člověka, u kterýho jsem si byla naprosto jako zřetelně jistá, že ten člověk jako někoho zabije,“ řekla vědma pro Aplausin.cz.
Zda se její temná předtucha skutečně naplnila, už nezjišťovala. Ženě, která s mužem žila, však důrazně doporučila, aby od něj odešla. Později se k ní dostala informace, že ve vztahu došlo k vážnému domácímu násilí.
„Já jsem potom radši nepátrala a paní, která s ním žila, tak jsem jí velice dobře doporučila, aby od něj odešla. Ale vím, že tam jako probíhalo potom, že mi řekla, že tam proběhlo nějaký velký hnusný domácí násilí,“ dodala.
Pokud v kartách zahlédne nemoc nebo jiné nebezpečí, snaží se prý dnes volit opatrnější slova. Klientům neoznamuje tragický rozsudek, ale doporučí jim navštívit lékaře, absolvovat preventivní vyšetření nebo být opatrnější za volantem. Výklad karet samozřejmě nemůže nahradit skutečné lékařské vyšetření, Wargana jej však podle svých slov používá alespoň jako varování.
Přesto o přesnosti svých výkladů nepochybuje. „To se mi ještě nestalo, že by se jim nesplnily, protože spíš se setkávám s tím, že ty lidi chtějí slyšet něco jiného,“ prohlásila. Někteří klienti podle ní nejprve nesouhlasí a zavěsí, po několika měsících se ale vrátí s tím, že jako jediná před nimi nepříjemnou pravdu neskrývala. Jako dítě vídala mrtvé
Karty přitom nejsou tím jediným, co Warganu v minulosti děsilo. Když byla mladší, údajně vídala mrtvé lidi a dlouho se svým nadáním bojovala.
„Já jsem vídala ty mrtvý a neuměla jsem se s tím jako úplně rovnat. Takže furt jsem to jako odmítala, že to nechci, protože jsem z toho měla jako vlastně strach,“ svěřila se. Dnes už prý podobné zážitky bere jako přirozenou součást života a ví, jak s nimi pracovat.
Budoucnost si však odmítá vykládat sama sobě i nejbližším členům rodiny. Nejlépe jí vyhovuje věštění po telefonu, kdy klienta nevidí a nemůže ji ovlivnit jeho vzhled, reakce ani emoce. Lidé se jí přitom neozývají pouze kvůli vztahům nebo penězům. Někteří chtějí z karet zjistit, co mají rozbitého na autě, zda funguje základová deska počítače, nebo dokonce co mají uvařit k obědu. Zdroj: Aplausin.cz, AI