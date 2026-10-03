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Miliony plastových zvířat putovaly za devizy rovnou do západních zemí. Zatímco cizinci je kupovali běžně, českoslovenští rodiče museli buvola potupně shánět pod pultem

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Červený nafukovací buvol, na kterém mohly děti bez obav skákat v obývacím pokoji, a černý harmonikový kocour s ohebným tělem z vrapované trubky patřily k největším pokladům československého dětství. Geniální designérka Libuše Niklová z národního podniku Fatra Napajedla dokázala proměnit průmyslové plasty v hračky, které se zapsaly do paměti milionů rodin a nakonec pronikly až do stálé sbírky newyorského muzea moderního umění MoMA.
Červený nafukovací sedací buvol z měkčeného PVC navržený designérkou Libuší Niklovou pro národní podnik Fatra Napajedla.

Červený nafukovací sedací buvol z měkčeného PVC navržený designérkou Libuší Niklovou pro národní podnik Fatra Napajedla.

Zdroj: LToman / wikimedia 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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