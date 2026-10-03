Češi netuší, že klíč strčený v zámku přes noc může způsobit problémy. Nechává ho tam 59 % z nich

Klíč, který po zamčení zůstane v zámku přes celou noc, patří v českých domácnostech k nejběžnějším večerním návykům. Lidé ho berou jako pojistku, protože do obsazeného zámku podle nich zvenku nikdo jiný klíč nestrčí. Pojišťovny, hasiči i odborníci na zabezpečení v tom přitom vidí hned několik rizik.
Zvyk, který sdílí většina domácností
Jak rozšířený zvyk je, zjišťovala pojišťovna Generali v průzkumu agentury Perfect Crowd z března 2019. Ptala se na chvíle, kdy jsou lidé doma, a mezi ně patří i noc. Výsledky vypadají takto:
76 % lidí zamyká dveře, i když zrovna nikam neodchází, skoro třetina se zamyká jen na noc, v 59 % případů zůstává klíč zasunutý v zámku, když jsou lidé doma. Přečtěte si také: Za nastartované auto vám hrozí pokuta i 5 000 Kč. Většina Čechů to neví a pořád dokola to porušují
Motivace je pochopitelná. Klíč je hned po ruce, nemusí se hledat a lidé věří, že jím zámek spolehlivě zablokují. U vložek bez takzvané nouzové funkce to proti cizímu klíči opravdu platí. O tom, jestli se zloděj dostane dovnitř, ale rozhoduje hlavně kvalita vložky, kování a dveřního křídla.
Když se vloupání řeší s pojišťovnou
Nejvíc peněz může zvyk stát, jakmile se k vám zloděj přece jen dostane. Pojišťovna po vloupání pátrá, kudy pachatel přišel a co všechno musel cestou zdolat. Čím méně překážek, tím větší je riziko, že výplata z pojištění domácnosti bude nižší, nebo nepřijde vůbec.
Ponechaný klíč tu může sehrát nepříjemnou roli. Pokud zloděj otevře dveře klíčem, který na něj čekal uvnitř, žádnou vložku vlastně nepřekonal. Vyplatí se proto nalistovat v pojistných podmínkách pasáž o řádném uzamčení.
Přečtěte si také: Česká jídla se dostala na žebříček nejhorších pokrmů světa. My je máme rádi a jinde se jim smějí Jak zloděj obejde zámek s klíčem uvnitř
Hodně lidí spoléhá na to, že klíč zasunutý zevnitř nepustí do vložky paklíč. Zkušení zloději se ale s paklíči obvykle vůbec nezdržují. Vložku rovnou odvrtají nebo vylomí a na tom, co v ní zevnitř trčí, jim nezáleží. U starších zámků navíc zasunutý klíč hraje do karet pachateli, protože s vhodným nástrojem jím dokáže pohnout i z chodby.
Zvlášť riskantní je klíč ve vchodových dveřích se skleněnou výplní, jaké mívá hodně rodinných domů. Po rozbití skla na něj zloděj dosáhne rukou a otevře si, aniž by vložku musel jakkoli překonávat. Dveře bez skla s bezpečnostním kováním takovou zkratku nenabízejí.
Náhradní klíč najednou nepomůže
Další potíž nastane, když se potřebuje dostat dovnitř někdo, kdo tam patří. Když je v obyčejné vložce zevnitř zasunutý klíč, zvenku ji jiným klíčem neodemknete. Rezervní klíč, který má dcera nebo soused, je v tu chvíli k ničemu.
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Nejhůř to dopadá ve chvíli, kdy uvnitř někdo potřebuje pomoc okamžitě a přestane reagovat. Posádka sanitky ani hasiči pak na zámečníka nečekají a do bytu se dostanou silou. Každá minuta u zamčeného vchodu přitom chybí tam, kde jde o zdraví, a účet za poničené dveře přijde na řadu až potom. Myslet na to by měly zejména rodiny, jejichž starší členové bydlí sami.
Jak zamykat chytřeji
Po zamknutí klíč vyndejte a zvykněte si ho odkládat vždy na stejné místo, třeba na háček nebo do misky v předsíni. Když musíte z bytu rychle ven, najdete ho i potmě a kdo má rezervní klíč, dostane se k vám bez potíží.
Když klíč po zamčení visí na stálém místě v předsíni, dostane se dovnitř bez potíží i ten, kdo má rezervní klíč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo nechce měnit návyky, může sáhnout po vložce s nouzovou a bezpečnostní funkcí. S takovou vložkou odemkne z chodby každý, kdo má rezervní klíč, i když ten váš v zámku trčí dál. Jinou cestou je vložka, která má uvnitř místo druhého klíče malý otočný knoflík, takže klíč v zámku zevnitř vůbec nepotřebujete. Ke dveřím se skleněnou výplní se ale knoflík nehodí, protože po rozbití skla by ho zloděj otočil stejně snadno jako zapomenutý klíč.
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Řešení Náklady Odemkne rodina zvenku? Klíč na stálém místě v předsíni nic, jen změna zvyku ano Vložka s nouzovou a bezpečnostní funkcí výměna vložky ano, i s klíčem v zámku Vložka s otočným knoflíkem uvnitř (ne do dveří se sklem) výměna vložky ano Nejdřív zjistěte, jakou vložku máte
Při té příležitosti se vyplatí prověřit i samotný zámek. Podle zmíněného průzkumu Generali třetina lidí netuší, jakou bezpečnostní třídu má vložka v jejich vchodových dveřích. Jan Zigáček, preventista Policejního prezidia, přitom radí osadit vchodové dveře bytu aspoň vložkou 3. bezpečnostní třídy. Zloději s vrtačkou nebo s úderovým klíčem dá taková vložka mnohem víc práce.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42381-klic-v-zamku-pres-noc-bezpecnost-riziko-zlodej, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-byt-zlodeji-vloupani-co-hradi-majitel-pojisteni-309959, https://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/pojistne-produkty/vyzkum-generali-jak-cesi-zamykaji-dvere-od-bytu/c:16409/, https://kb.pl/aktualnosci/ciekawostki/zostawianie-klucza-w-drzwiach-na-noc/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/az-si-zabouchnete-dvere-a-nebudete-vedet-jak-se-dostat-dovnitr-hlavne-nepanikarte-28662.html, https://www.estav.cz/cz/742.zamykani-vchodovych-dveri-z-hlediska-pozarni-bezpecnosti, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/klic-pres-noc-v-zamku/