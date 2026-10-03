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Češi netuší, že klíč strčený v zámku přes noc může způsobit problémy. Nechává ho tam 59 % z nich

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Klíč, který po zamčení zůstane v zámku přes celou noc, patří v českých domácnostech k nejběžnějším večerním návykům. Lidé ho berou jako pojistku, protože do obsazeného zámku podle nich zvenku nikdo jiný klíč nestrčí. Pojišťovny, hasiči i odborníci na zabezpečení v tom přitom vidí hned několik rizik. Zvyk, který sdílí většina domácností Jak rozšířený zvyk […]
Češi netuší, že klíč strčený v zámku přes noc může způsobit problémy. Nechává ho tam 59 % z nich

Češi netuší, že klíč strčený v zámku přes noc může způsobit problémy. Nechává ho tam 59 % z nich

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:14

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