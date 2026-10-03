Tuhle skleněnou karafu z ČSSR shánějí sběratelé z Německa i Rakouska, zachovalý kus má cenu až 7 300 Kč

Kdysi stála ve vitríně vedle sklenek na likér a vytahovala se jen při návštěvách. Pestře malovaná karafa z Nového Boru dnes putuje na zahraniční portály zaměřené na retro design a za kus v dobrém stavu si prodejci řeknou částku, která leckoho zaskočí.
Poznáte ji podle smaltu a zlata
Poznávacím znamením je výzdoba, kterou nejde přehlédnout: tlustá vrstva barevného smaltu a spousta zlata. Karafa pochází ze 70. let z produkce skláren v Novém Boru.
Malíř nanáší smaltové barvy štětcem v tak silné vrstvě, že přes ně není vidět. Aby vydržely, musí sklo ještě jednou projít pecí, kde se barva natrvalo spojí s povrchem. Když pak po výzdobě přejedete prstem, ucítíte, že je o kousek vyvýšená nad hladkým sklem. Vysoký smalt patří mezi techniky, kterými novoborská výroba zdobí nápojové sklo, od karaf přes džbány až po sklenice.
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Jednu takovou karafu, vysokou 37 centimetrů, nabízí pražský prodejce na mezinárodním portálu 1stDibs. Kus je podle popisu v dobrém stavu, jen s běžnými stopami používání, a inzerát je dostupný i v německé verzi portálu. Prodejce za karafu chce přes 340 dolarů, což podle kurzu České národní banky z konce září 2026 dělá zhruba 7 300 Kč.
Menší likérová karafa ze stejného desetiletí, vysoká asi 22 centimetrů, se na designovém portálu Chairish nabízí za 206 dolarů, tedy přibližně za 4 400 Kč. Kupci ji dostanou poštou z Litoměřic. U obou kusů jde o nabídkovou cenu, za kterou se karafy zatím prodat nemusely.
Co ji spojuje s Německem a Rakouskem
Nový Bor má za sebou dlouhou německou minulost. Německy se mu říkalo Haida, současný název nese teprve od roku 1948 a obchodníci odsud vozili sklo do ciziny už v 18. století. Až do roku 1918 navíc patřil do stejné monarchie jako Vídeň.
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Po válce sklárny přešly pod stát. V roce 1948 vznikl podnik Borocrystal, ze kterého se přes Borské sklo stal Crystalex. V 70. letech pod něj spadala většina výroby užitkového skla v Československu a jeho zboží prodával do zahraničí podnik Skloexport. Jakou váhu má sklo z této produkce dnes, ukazuje osud podnikové sbírky, kterou za 8,5 milionu Kč koupila Nadace Josefa Viewegha. Na rakouském bazaru willhaben se dnes prodávají i ručně malované karafy, které prodejci označují jako české sklo.
Bez značky a v horším stavu cena padá
Automaticky poklad to ale není. Na willhaben nabízí prodejce ručně malovanou likérovou karafu ze 30. až 40. let za 40 eur, v přepočtu necelých 1 000 Kč. Sám uvádí, že bez značky na dně jde o bezejmenné zboží ze sériové výroby. Značka přitom kupci prozradí, ze které sklárny a doby kus pochází, a teprve s ní ho může srovnat s dalšími nabídkami.
Bez značky sklárny na dně a s každou viditelnou vadou nabídková cena staré karafy klesá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Všechny tři zmíněné nabídky vedle sebe ukazuje tabulka:
Portál Nabídka Období Nabídková cena 1stDibs karafa vysoká 37 cm od pražského prodejce, v dobrém stavu s běžnými stopami používání 70. léta přes 340 dolarů, zhruba 7 300 Kč Chairish menší likérová karafa vysoká asi 22 cm, zasílaná z Litoměřic 70. léta 206 dolarů, přibližně 4 400 Kč willhaben ručně malovaná likérová karafa, podle prodejce bez značky na dně 30. až 40. léta 40 eur, necelých 1 000 Kč Přečtěte si také: Co znamená malý symbol kytičky na pračce? Většina lidí to vůbec netuší
Cenu srazí i každé poškození. Prodejci proto stav v inzerátech pečlivě dělí do stupňů. Na portálu Chairish třeba stupeň „velmi dobrý“ znamená kus bez vad, na kterém jsou vidět nanejvýš drobné stopy používání. Každá viditelná vada posouvá karafu do nižšího stupně a spolu s ním klesá i cena.
Co s karafou, kterou najdete ve vitríně
Než ji odnesete do bazaru, obraťte ji dnem vzhůru a hledejte značku sklárny. Pak si ji vyfoťte za denního světla a porovnejte s podobnými kusy v zahraničních nabídkách, ať máte představu o reálné ceně. Na snímcích by neměl chybět detail výzdoby a dna, protože právě tam se případní kupci podívají nejdřív.
Když vám srovnání vyjde na několik tisíc korun, nechte si karafu před prodejem ocenit. Pomoct může třeba aukční síň, která pravidelně draží sklo a podle výsledků minulých aukcí ví, za kolik se podobné kusy skutečně prodaly.
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Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-cesko-sklo-investice-256598, https://cs.wikipedia.org/wiki/Crystalex, https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Bor, https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/edle-vintage-likoer-karaffe-aus-glas-handbemalte-emaillierung-boehmisches-glas-um-1940-2134934471/, https://www.chairish.com/product/20215230/carafe-former-czechoslovakia-1970s, https://www.1stdibs.com/de/m%C3%B6bel/serviergeschirr-keramik-silber-und-glas/barzubeh%C3%B6r/1970er-jahre-hochemaillierte-glaskaraffe-tschechoslowakei/id-f_42126912