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Získali si jeho důvěru. Senior pak přišel o majetek za téměř pět milionů

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Dennívýzva
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Osamělý a vážně nemocný senior měl uvěřit dvěma mužům, kteří postupně získali vliv na jeho život i finance. Poté podepsal plnou moc a přišel o nemovitosti i podíl k bytu. Podezřelého dění si naštěstí všimli pracovníci zařízení, které o něj pečovalo.
Získali si jeho důvěru. Senior pak přišel o majetek za téměř pět milionů

Získali si jeho důvěru. Senior pak přišel o majetek za téměř pět milionů

Zdroj: Canva
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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