Získali si jeho důvěru. Senior pak přišel o majetek za téměř pět milionů

Nejprve si získali jeho důvěru. Potom ho měli přesvědčit, aby jim umožnil rozhodovat o jeho majetku. Případ 78letého seniora z Náchodska vyšetřovali kriminalisté od podzimu loňského roku. Nyní navrhli, aby dva muži ve věku 50 a 57 let stanuli před soudem.
Senior žil sám a potýkal se s vážnými zdravotními problémy. Podle policie měl kvůli svému stavu omezenou schopnost samostatně se rozhodovat a posoudit, jaké následky může mít jeho jednání. Právě toho měli oba muži využít.
V červnu 2025 senior podepsal plnou moc, která je opravňovala zastupovat ho v právních a finančních záležitostech. Poté následovaly převody majetku. Muž přišel o stavbu a pozemek na Trutnovsku, další pozemek a družstevní podíl k bytu 3+1 na Náchodsku.
Celkovou škodu na převodu nemovistostí policisté vyčíslili nejméně na 4,8 milionu korun.
Jeden z obviněných měl navíc zneužívat seniorovu platební kartu. Dostal ji v době, kdy byl její majitel v nemocnici, údajně proto, aby mu mohl nakupovat běžné věci. Peníze však podle kriminalistů používal hlavně pro sebe.
Během tří měsíců měl kartou zaplatit šestapadesátkrát a utratit více než 63 tisíc korun. Dalších 50 tisíc vybral při dvanácti návštěvách bankomatu.
Případ pomohli odhalit pečovatelé
Podezřelého dění kolem seniora si všimli pracovníci zdravotnického a pečovatelského zařízení.
„Díky jejich všímavosti, profesionalitě a zájmu o osud klienta se podařilo odhalit podezřelé okolnosti nasvědčující zneužívání jeho situace. Na jejich upozornění navázala práce kriminalistů, kteří včas zajistili převedené nemovitosti i družstevní podíl a zabránili jejich dalšímu převodu,“ informovala policejní mluvčí Karolína Hynková.
Následovalo rozsáhlé vyšetřování, při kterém policisté vyslýchali svědky, sledovali pohyb peněz a shromažďovali dokumenty. Znalci posuzovali hodnotu majetku i zdravotní stav poškozeného.
Spis nyní zamířil na Okresní státní zastupitelství v Náchodě s návrhem na podání obžaloby. Oba muži jsou stíháni pro podvod, jeden z nich navíc také pro zpronevěru.
Policie zároveň vyzývá lidi, aby si všímali dění kolem osamělých a nemocných seniorů. Varovným signálem může být například člověk, který se náhle začne výrazně zajímat o jejich finance, ovlivňuje jejich rozhodování nebo se snaží získat přístup k účtu či majetku.