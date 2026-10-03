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Známá severská detektivka míří na stream. Variace na Mlčení jehňátek děsí v prvním traileru

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Severská detektivní literatura je sázka na jistotu každého knihkupce a jejich adaptace zřejmě každého streamera. Apple TV představila trailer na minisérii V temnotách (Nocturne), která překládá známého švédského literárního detektiva do americké seriálové řeči.
Známá severská detektivka míří na stream. Variace na Mlčení jehňátek děsí v prvním traileru

Známá severská detektivka míří na stream. Variace na Mlčení jehňátek děsí v prvním traileru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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