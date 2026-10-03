„My jsme byznys partneři. Dnem i nocí." Gábi z Love Islandu se vysmála Ornelle Koktové a její teorii o falešném vztahu

Když vám někdo veřejně prohlásí, že váš pětiletý vztah je pouhá marketingová fasáda, máte v zásadě dvě možnosti.
Bránit se vážně, nebo si z celé konstrukce vystřelit tak důkladně, že se zhroutí pod vlastní absurditou. Gábi s Pítrem zvolili druhou cestu. V rozhovoru pro eXtra.cz z 30. září 2026 rozehráli improvizovanou scénku, ve které Ornellinu teorii rozebrali na součástky a každou z nich obalili ironií. Jak vypadal výsměch krok za krokem
Gábi zahájila s kamenným obličejem:
Pítr okamžitě navázal poznámkou o konci pracovní doby v osm večer. Gábi přihodila, že „My jsme byznys partneři. Dnem i nocí.“ pak odcházejí A Pítr celou etudu uzavřel tím, že na ni prý čeká přítel a on sám se chystá na rande. Nebyla to jedna ostrá hláška, byl to rozehraný společný výstup, kde každá další replika posouvala absurditu o stupeň výš. Teprve na konci přišel krátký vážný dovětek: oba prý vědí, „odkud vítr vane“, a nemíní se tím dál zabývat. Konkrétní jméno ani zdroj ale neprozradili. „každý do svých pokojíčků“. Co vlastně Ornella Koktová tvrdila, a na čem to stojí
Ornella ve svém podcastovém projektu
Ornella On Air prohlásila, že Gábi a Pítr „nejsou reálný pár“ a že Výrok se šířil přes bulvární média, ale veřejně dostupná verze neobsahuje žádný pojmenovaný zdroj, žádný důkaz, žádnou konkrétní indicii. Ornella přitom rozhodně nepatří k okrajovým hlasům; její dřívější podcast s Agátou Hanychovou měl podle iDNES v některých obdobích až devět tisíc platících předplatitelů a v roce 2025 získal ocenění „všechno je to pouze a jen marketing“. Podcast roku v kategorii Rozhovory a zábava. Její slova tedy dopadla s odpovídající vahou. Jenže váha hlasu a váha argumentu jsou dvě odlišné veličiny. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč zrovna „byznys partneři“ funguje jako nejlepší obrana
Pikantnost celé situace spočívá v tom, že Gábi a Pítr skutečně fungují i jako pracovní tandem. Společně moderovali pořad Are You The One?, provozují podcast Double Date, komentují nové série Love Islandu a v rozhovorech pro
iDNES i Prima Ženy otevřeně popisují, jak se jim partnerství prolíná s profesním životem. Gábi dokonce vyzdvihovala Pítrovu kreativitu „po pracovní stránce“. Označení „byznys partneři“ tedy nebylo vycucané z prstu, bylo záměrně převzaté z Ornelliny logiky a obrácené proti ní. Právě proto ta ironie sedí tak přesně: dvojice vzala jedinou reálnou oporu obvinění, viditelný pracovní přesah, a ukázala, že z ní žádný důkaz o předstírání nevyplývá. Pět let, tři krize a stále stejný vzorec reakcí
Gábi a Pítr se dali dohromady v první sérii Love Island Česko & Slovensko v roce 2021. Od té doby přežili Pítrův Survivor, opakované spekulace o rozchodu i mediální tlak kolem každého společného projektu. Pokaždé zvolili totožnou strategii: společné vystoupení, zlehčení a odmítnutí eskalace. V roce 2023 po Survivoru popsali pro Expres.cz, že je zkušenost posílila. V roce 2024 na Super.cz
mluvili o budoucnosti a zakládání rodiny. A v srpnu 2026, pár týdnů před Ornelliným výpadem, sdíleli zamilované fotky z řecké dovolené. Právě ten timing, romantický obsah z Řecka následovaný tvrzením o falešném vztahu, dal celé kauze virální náboj. Kontrateorie vždy nejlépe rezonuje, když jde proti právě běžícímu příběhu. Proč tahle kauza nejspíš neutichne ze dne na den
Ornellino obvinění míří na samotný základ veřejné hodnoty páru. Pokud by se ukázalo, že vztah je inscenovaný, ztratily by smysl jejich společné moderace, podcast i párový obsah na sítích. Zatím ale žádný sponzor ani partner veřejně nereagoval a viditelný odliv publika doložený není. Klíčové bude,
zda Ornella svá tvrzení v dalších epizodách podloží konkrétními důkazy, nebo zda téma tiše vyšumí jako další z řady bulvárních přestřelek, které žijí přesně tak dlouho, dokud obě strany přikládají pod kotel.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová