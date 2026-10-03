V kraťasech a s kolečkem v ruce. Eva Decroix překvapila fotkou z venkovského statku, muži se předháněli v komplimentech

Konec září, babí léto, slunce ještě hřeje. Eva Decroix odložila sněmovní kostýmek a vzala do ruky kolečko. Na snímku z venkovského pozemku, podle všeho někde na Vysočině, kde s rodinou žije, pózuje v džínových kraťasech, po boku psí „pomocnice“. Popisek zní skoro jako dialekt: „Já vám su tak šťastné.“ Druhá fotka ji zachycuje na kole, přilbu ozářenou podzimním sluncem, s komentářem „Babí léto i pro nás baby.“ Dva záběry, žádný politický program. A přesto se pod nimi rozjela diskuse, která říká víc o tom, jak Česko vnímá političky, než o samotné zahradě.
Kolečko, pes a džínové kraťasy
Příspěvek zachytil Super.cz nejpozději 29. září 2026 večer. Nešlo o jednu fotku, ale o malou „babí letní“ sérii: práce na zahradě s kolečkem a cyklistická momentka z výletu. Obě dohromady vytvořily obraz, který se od běžné politické komunikace liší zásadně. Žádné tiskové konference, žádné pozměňovací návrhy. Jen žena venku, fyzická práce a pes.
Právě ten kontrast zafungoval. Decroix je poslankyně za Vysočinu, bývalá ministryně spravedlnosti, členka vedení ODS. Veřejnost ji zná z jednacího sálu, z televizních debat, z formálních akcí. Kolečko a kraťasy do tohoto rámce nezapadají, a přesně proto zaujaly.
Co psali fanoušci a co z toho plyne
Z veřejně dostupného výběru komentářů vyčnívají dva. Jeden příznivec shrnul Decroix jako ženu, která je „krásná, vzdělaná“, sportuje, vaří a neštítí se práce na zahradě, takový kompletní výčet ctností, jaký by se hodil spíš do inzerátu než pod politický profil. Druhý vtipkoval u cyklofotky o „reflektoru“ na přilbě, protože slunce svítilo přímo na ni. Tón byl obdivný, místy až galantní.
Jenže právě tady se ukazuje mechanismus, který u českých političek funguje spolehlivě: jakmile se objeví civilní, vizuálně výrazný obsah, debata se okamžitě přesune z roviny „co dělá“ do roviny „jak vypadá“. U mužských kolegů ve Sněmovně se fotka ze zahrady komentuje maximálně slovy „fajn, taky sekáte?“ U političky se řeší nohy, postava, vhodnost.
Decroix to dělá opakovaně, a ví proč
Kdo sleduje mediální stopu Decroix z posledních dvou let, stejně jako my v Redakci VIPŽivot, ví, že venkovská momentka není výjimka. Super.cz o ní pravidelně píše v kontextu plavek, festivalových outfitů, sportovních fotek, plesu i koupaliště. Sdílení osobnějšího obsahu je u ní součástí promyšlené osobní značky, ne náhodný úlet.
A funguje to. Takové příspěvky ji posouvají od abstraktní „političky z ODS“ k člověku, kterého si čtenář dokáže představit v reálném životě. Podle Sociologického ústavu AV ČR ale platí důležitá výhrada: vysoký dosah na sítích automaticky neznamená volební zisk. Lajky nejsou hlasy. A ironický following, kdy lidé sledují profil pro zábavu, ne z politické podpory, je reálný fenomén.
Cena za viditelnost
Osobní obsah má i druhou stranu. Před rokem, v září 2025, Decroix veřejně popsala, jak čelila vulgárním a sexistickým útokům od anonymního hejtra. Neustoupila, pozvala ho na osobní schůzku a konfrontovala ho tváří v tvář. Muž se omlouval. Celý příběh zachytily Seznam Zprávy a ukázal, že u političek bývá online agrese osobnější, častěji sexuálně podbarvená a těžší na ignorování.
K aktuální vlně komplimentů pod babí letní sérií se Decroix veřejně nevyjádřila, nebo se to alespoň nepodařilo dohledat. Ale vzorec je jasný: každý civilní post otevírá dveře obdivu i útokům současně. Politička si to zjevně uvědomuje a rozhodla se dveře nechávat otevřené.
Víc než fotka ze zahrady
Zajímavé na celé věci nakonec není kolečko ani kraťasy. Je to rychlost, s jakou se u české političky obyčejná práce na pozemku promění v debatu o vzhledu, přitažlivosti a genderových stereotypech. Decroix na Vysočině prostě hrabala na zahradě. Že z toho vznikl článek, včetně tohoto, vypovídá hlavně o nás.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová