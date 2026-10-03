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Měla šetřit elektřinu, při zkoušce explodovala. Britský test prověřil zásuvkové spořiče

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Spořič elektřiny do zásuvky má podle reklam snížit účet bez změny provozu domácnosti. Britské šetření 13 výrobků však ukázalo, že slibovanou úsporu nemohou zajistit, a všechny vzorky selhaly v základních bezpečnostních zkouškách. Pro českého kupujícího je zásadní ještě jeden rozdíl: nižší proud v ampérech nemusí znamenat méně účtovaných kilowatthodin.
Detail elektroměru Elster s mechanickým počítadlem označeným kilowatthours

Detail elektroměru Elster s mechanickým počítadlem označeným kilowatthours

Zdroj: Editor abcdef / Wikimedia / CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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