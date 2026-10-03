Měla šetřit elektřinu, při zkoušce explodovala. Britský test prověřil zásuvkové spořiče

Spořič elektřiny do zásuvky má podle reklam snížit účet bez změny provozu domácnosti. Britské šetření 13 výrobků však ukázalo, že slibovanou úsporu nemohou zajistit, a všechny vzorky selhaly v základních bezpečnostních zkouškách. Pro českého kupujícího je zásadní ještě jeden rozdíl: nižší proud v ampérech nemusí znamenat méně účtovaných kilowatthodin.
Zasunout malou krabičku do volné zásuvky a dál používat lednici, pračku i televizi jako dosud. Právě na tom stojí nabídky takzvaných spořičů elektřiny. Slibují stabilizaci napětí, někdy zlepšení účiníku, a z těchto pojmů rovnou odvozují nižší účet. Jenže elektroměr nepočítá samotné ampéry. Aby úspora dávala smysl, musí klesnout odebraná činná energie v kWh.
Co odhalilo britské šetření 13 krabiček
Organizace
Electrical Safety First prověřila 13 zařízení zakoupených na AliExpressu, Amazon Marketplace a TikTok Shopu. Podle její zprávy žádné neobsahovalo součástky schopné zajistit inzerovanou úsporu. Většinou uvnitř našla jednoduchou desku napájející kontrolku; některé domnělé kondenzátory či filtry byly jen nezapojené prázdné plastové díly.
Všechny vzorky selhaly v základních bezpečnostních zkouškách. Závady zahrnovaly rozměry a pevnost kolíků britských zástrček i nedostatečnou ochranu při poruše. Dvě zařízení při laboratorní zkratové zkoušce explodovala. To byl výsledek řízeného testu, nikoli zpráva o dvou požárech v domácnostech.
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Na šetření
upozornil 2. října 2026 také The Independent. Závady britských kolíků nelze automaticky připsat evropské variantě prodávané v Česku. Výsledek se vztahuje na zkoušené vzorky. Česká reklama slibuje stabilizaci i okamžitý účinek
Podobný příslib je dostupný i česky.
Nabídka zařízení Energetko na Toprabat.cz spojuje pouhé zapojení do sítě se snížením účtů a stabilizací napětí. Česká část jeho uživatelské příručky tvrdí, že po zapojení začne přístroj automaticky šetřit a že není nutné žádné nastavení. Zásuvkový měřič se zapojuje mezi zásuvku a spotřebič a poskytuje údaje pro sledování spotřeby. Jeho úlohou je měřit, nikoli sám snižovat odběr.
Příručka navíc vysvětluje úsporu tím, že energetické společnosti někdy dodávají vyšší napětí, než spotřebiče potřebují. Doporučuje i více krabiček podle zatížení domácnosti. To jsou tvrzení prodejního materiálu, nikoli výsledek nezávislého měření tohoto modelu.
U takové nabídky je užitečné položit tři otázky. Který přesný model byl měřen? Kolik kWh spotřebovala stejná zátěž za stejnou dobu před zapojením a po něm? A zůstala stejná její práce, například množství ohřáté vody? Samotné technické názvy, svítící kontrolka ani ukázka nižších ampérů na tyto otázky neodpovídají.
Elektroměr počítá energii, ne samotný proud
Pro českou domácnost je rozhodující účtovaná energie.
ERÚ vysvětluje vyúčtování jako spotřebované množství v kWh nebo MWh násobené jednotkovou cenou, doplněné dalšími platbami. Stálý plat, pokud je sjednán, je samostatná pevná částka. Zapojením krabičky jeho výši nezměníte.
Rozdíl je vidět i v
návodu ČEZ Distribuce k elektroměru ST402D. Registr 1.8.0 označuje celkovou činnou odebranou energii, 1.8.1 a 1.8.2 ji rozdělují na vysoký a nízký tarif. Jalová energie má jiné registry. Neznamená to, že každý elektroměr ukazuje totéž menu; ukazuje to, proč je nutné rozlišovat jednotlivé veličiny.
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Účiník popisuje poměr činného výkonu ve wattech ke zdánlivému výkonu ve voltampérech.
Fluke na příkladu průmyslového provozu vysvětluje, jak správně navržená kompenzace může řešit nízký účiník a související poplatky. Z takového průmyslového použití však neplyne úspora domácnosti s běžným účtováním činné energie. Proud může klesnout na polovinu, spotřeba zůstat stejná
Představme si modelovou zátěž s činným příkonem 100 W, napětím 230 V a účiníkem 0,5. Odebírá přibližně 0,87 A. Kdyby ideální kompenzace zvýšila účiník na 1 při stejném příkonu a napětí, proud by klesl přibližně na 0,43 A. Ampérmetr by tak ukázal polovinu, ale zátěž by za hodinu v obou případech spotřebovala 0,1 kWh.
Jde o výpočet pro vysvětlení principu, nikoli o test prodávané krabičky. Nezahrnuje ztráty ve vedení ani vlastní spotřebu kompenzačního zařízení. Právě tyto vedlejší vlivy by skutečné měření muselo zachytit. Z pouhého poklesu proudu tedy nelze vyčíslit úsporu na faktuře.
Pouhé zapojení dalšího zařízení do zásuvky není dokladem nižší spotřeby v kWh. Na ilustrační fotografii je běžný rozbočovač, nikoli spořič nebo výrobek z britského testu.
Z toho vychází jednoduché nákupní pravidlo: když prodejce dokládá nižší účet jen nižší hodnotou A, ukazuje jinou veličinu, než kterou potřebujete pro posouzení spotřeby. Doklad úspory musí pracovat s kWh za srovnatelný provoz a zahrnout i samotné přidané zařízení.
ČOI už řešila jiný spořič energie
V Česku nejde o nový typ slibu.
ČOI 20. listopadu 2013 upozornila na Energy Saver Pro, nabízený s příslibem úspory až 75 procent. Zakoupený výrobek nechala odborně posoudit a zjistila, že elektřinu nespoří, naopak ji sám spotřebovává. Doporučila ho nekupovat.
Byl to jiný model a starší šetření. Nelze jím prohlásit dnešní Energetko za tentýž výrobek ani za prokázaně nebezpečný přístroj. Připomíná ale, proč chtít výsledek měření konkrétního zařízení místo velkého procenta v reklamě.
Skutečný měřič spotřeby vám dá údaje
Měřič spotřeby do zásuvky má jinou úlohu. Zapojí se mezi zásuvku a spotřebič a podle modelu ukazuje okamžitý příkon ve W nebo nasčítanou energii v kWh. Sám provoz spotřebiče nezlevní. Pomůže však zjistit, kde energii skutečně spotřebováváte, a podle toho změnit používání.
Například
návod měřiče EMOS P5805 uvádí rozsah měření příkonu 2 až 3 680 W. Velmi malé odběry pod dolní mezí nejsou vhodným podkladem pro závěr o úspoře. U pračky sledujte celý srovnatelný program, u cyklicky spínajícího spotřebiče dostatečně dlouhý provoz. Dodržte návod a nejvyšší dovolené zatížení konkrétního měřiče.
Před objednávkou spořiče si uložte reklamní slib, označení modelu a údaje prodejce. Pomůže i náš přehled,
co prověřit u elektrického výrobku z online tržiště. Přístroj určený do sítě doma nerozebírejte ani se nepokoušejte napodobit zkratový test. Peníze má smysl vložit do odstranění zjištěné spotřeby, ne do neprokázaného příslibu svítící krabičky.