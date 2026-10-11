Zemřel český Harrison Ford. Herecké a dabingové legendě Jiřímu Štěpničkovi bylo 79 let

Jeden z nejvýraznějších herců převážně vedlejších rolí, jehož tvář si ale pamatuje každý, i hlas, který divák filmových hitů pozná na první dobrou. Tak by se dal popsat herec Jiří Štěpnička, jedna z nejznámějších tváří starší herecké generace, který nás opustil ve věku 79 let. Úmrtí potvrdil serveru Novinky.cz mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk s odkazem na hercovu rodinu.
Štěpnička
se narodil 16. dubna 1947 v Londýně a byl synem slavné prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové
a malíře Jana Samce, jeho kmotrem byl Jan Masaryk. Část dětství strávil v dětském domově poté, co byla Štěpničková zatčena StB a uvězněna, když se se synem pokusila odejít z Československa. Stejně jako jeho rodiče ani on nezapřel umělecké nadání. V roce 1969 absolvoval DAMU a ihned se stal vyhledávaným hercem před kamerou i na divadelních prknech.
Známý herec má na kontě přes stovku rolí, stal se výraznou tváří vedlejších postav, která na sebe svým hlasem a charismatem dokázala už v 70. či 80. letech upozornit i na menším prostoru. Hrál v režimově zaměřených dílech jako Synové a dcery Jakuba Skláře či Gottwald, mnohem výraznější a divácky známější role získával po sametové revoluci. V seriálech získal skvělé role ve výtečné Terapii či hitu Vyprávěj, divácky vděčné party si připsal i v Ordinaci v růžové zahradě či Modrém kódu. Ve filmech na sebe upoutal pozornost např. v dobové kriminálce Ve stínu, svou poslední roli ztvárnil v historickém Fichtelbergovi.
Ještě památnější stopu za sebou zanechal na divadelní scéně a v českém dabingu. Roku 1975 nastoupil do Národního divadla, s nímž byl nakonec spojen prakticky půl století své kariéry. Zahrál si zde stovky nezapomenutelných postav, za výkon v inscenaci Blackbird si v roce 2010 odnesl prestižní cenu Thálie. „Odešel kamarád a vynikající herec, jehož osud je obrazem našich pohnutých moderních dějin. Uměl být však šťastný v divadle a velmi si vážil své rodiny. Budeme na něj velmi vzpomínat,” uvedl na facebookových stránkách Národního divadla generální ředitel Jan Burian.
Většina z nás ho ale bude mít navždy spjata s jeho nezaměnitelným a charismatickým hlasem, který propůjčil velkým hollywoodským legendám. Harrisona Forda či Michaela Douglase si bez Štěpničkova hlasu v dabovaných verzích prakticky neumíme představit. Známý herec patřil celé dekády k nejznámějším dabingovým hlasům, který bude nejen na dabingové, ale také herecké scéně chybět.
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Zdroj: Novinky.cz, Národní divadlo