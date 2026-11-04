Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kinobox Daily: Rudolf Hrušínský v nezdolné roli tuláka Prepsla. Připomeňte si klasiku Pozor, vizita!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Svoboda ducha, kterou nezavřeš ani za mříže infekčního oddělení. O té vypráví hluboce lidská tragikomedie Pozor, vizita! režiséra Karla Kachyni s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli, na kterou se můžete podívat už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Rudolf Hrušínský v nezdolné roli tuláka Prepsla. Připomeňte si klasiku Pozor, vizita!

Kinobox Daily: Rudolf Hrušínský v nezdolné roli tuláka Prepsla. Připomeňte si klasiku Pozor, vizita!

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Tragická smrt v Polabí. Oblíbený seriál přijde o důležitou postavu
Tragická smrt v Polabí. Oblíbený seriál přijde o důležitou postavu
Nejděsivější hororová série pokračuje s výborným režisérem. Třetí Úsměv nás zmrazí už brzy
Nejděsivější hororová série pokračuje s výborným režisérem. Třetí Úsměv nás zmrazí už brzy

Ne pokaždé vám úsměv zajistí velké příležitosti a zářnou budoucnost. Kdo se šklebí od ucha k uchu v...

TV tipy: Česká romantika Na horách, pilot Tom Hanks i francouzský komediální hit
TV tipy: Česká romantika Na horách, pilot Tom Hanks i francouzský komediální hit

Ani tento týden nebude v televizi chudý na lákavé filmové tituly a řadu premiér. Ty nám nabídne zejména...

David Schwimmer oslavil 60 let. Jeho nejslavnější roli Rosse z Přátel mnozí nenávidí
David Schwimmer oslavil 60 let. Jeho nejslavnější roli Rosse z Přátel mnozí nenávidí

Diváci jej znají hlavně jako neurotického Rosse z Přátel nebo jako nepříjemného výcvikového důstojníka...

Top kina ČR: Neskutečná máma vyděsila kina. První místo ale bere nenápadný animák
Top kina ČR: Neskutečná máma vyděsila kina. První místo ale bere nenápadný animák

Ani během Halloweenu se česká kina nevzepjala z průměrných čísel a stále čekají na kýžený hit. Kinaři se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.