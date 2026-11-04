Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nejděsivější hororová série pokračuje s výborným režisérem. Třetí Úsměv nás zmrazí už brzy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ne pokaždé vám úsměv zajistí velké příležitosti a zářnou budoucnost. Kdo se šklebí od ucha k uchu v dvoudílné filmové sérii Úsměv, toho čeká pouze značně násilná smrt vlastní rukou. Parker Finn natočil dva vrcholně znepokojivé horory se slušnou finanční odezvou, ale protože momentálně pro Paramount vytváří očekávaný remake evropské vyšinutosti Posedlost z roku 1981, jeho rozšklebenou ságu převezme zkušenější žánrový kolega. Úsměv 3 natočí David Bruckner (nový Hellraiser) podle scénáře Nicka Antoscy (Paroží).
Nejděsivější hororová série pokračuje s výborným režisérem. Třetí Úsměv nás zmrazí už brzy

Nejděsivější hororová série pokračuje s výborným režisérem. Třetí Úsměv nás zmrazí už brzy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
TV tipy: Česká romantika Na horách, pilot Tom Hanks i francouzský komediální hit
TV tipy: Česká romantika Na horách, pilot Tom Hanks i francouzský komediální hit
David Schwimmer oslavil 60 let. Jeho nejslavnější roli Rosse z Přátel mnozí nenávidí
David Schwimmer oslavil 60 let. Jeho nejslavnější roli Rosse z Přátel mnozí nenávidí

Diváci jej znají hlavně jako neurotického Rosse z Přátel nebo jako nepříjemného výcvikového důstojníka...

Top kina ČR: Neskutečná máma vyděsila kina. První místo ale bere nenápadný animák
Top kina ČR: Neskutečná máma vyděsila kina. První místo ale bere nenápadný animák

Ani během Halloweenu se česká kina nevzepjala z průměrných čísel a stále čekají na kýžený hit. Kinaři se...

Žádná smrt není. V traileru děsivého novoročního hororu s hvězdou Bridgertonových ji rozmetá Kyvadlo
Žádná smrt není. V traileru děsivého novoročního hororu s hvězdou Bridgertonových ji rozmetá Kyvadlo

Hororová jízda bude v kinech po nedávném Residentu Evilu a aktuální Neskutečné mámě pokračovat i na přelomu...

Kinobox Daily: Pistolnice měly být zcela jiným westernem. Nadějný scénář tvůrci vyměnili za více akce
Kinobox Daily: Pistolnice měly být zcela jiným westernem. Nadějný scénář tvůrci vyměnili za více akce

Pistolnice (Bad Girls) jsou western Jonathana Kaplana. Zajímavé je, že studio 20th Century Fox Pistolnicím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Další články z kategorie Televize
Zobrazit více
KulturaTelevize
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.