Tragická smrt v Polabí. Oblíbený seriál přijde o důležitou postavu

V oblíbeném primáckém seriálu Polabí se bude opět umírat. Tentokrát ale o život nepřijde žádná z nových či naprosto vedlejších postav, ale tvář, kterou diváci z hitu moc dobře znají. K tragédii dojde v jedné z následujících epizod, která je již k dispozici na platformě prima+.
K šokující události dojde v Polabí ve 102. epizodě, kterou si již fanoušci mohou pustit na streamu, v televizi se ovšem objeví až v úterý 10. listopadu. Pokud si tedy nechcete zkazit překvapení a preferujete vyhnout se spoilerům, dál už samozřejmě nečtěte.
Ve 102. díle se totiž Václavovi (Miroslav Etzler) a ostatním členům policie potvrdí ty nejhorší obavy. V řece je nalezeno tělo mladého Ondřeje Čermáka a vše nasvědčuje tomu, že v jeho případě rozhodně nešlo o nešťastnou náhodu. Ještě více se tak zkomplikuje ústřední zápletka okolo nálezu zakopaného těla. Čermáka pak ztvárnil talentovaný Tomas Sean Pšenička, jehož můžeme aktuálně vídat také v nejsledovanější české show StarDance či seriálu Hec. S primáckým seriálem se ale definitivně loučí.
I když byl jeho Ondřej Čermák vedlejší postavou, v první řadě seriálu měl zásadní vliv na celkové dění. Právě on byl totiž hlavním podezřelým z vraždy Ivety Tiché, která zatřásla celým městem. Nakonec bylo ovšem jeho jméno očištěno a z hlavního dění seriálu zmizel. Do seriálu se vrátil až před několika týdny, aby Václavovi a celému týmu sdělil důležité svědectví. Dozvěděl se tak, že jeho otec je už 20 let mrtvý a s jeho minulostí je to jinak, než mu maminka celý život říkala. Ondřej se následně ve vzteku opil a dostal se do konfliktu s rodinou Haškových, která se pohybuje v okruhu podezřelých.
Účty si následně vyřídil s policistou Martinem (Štěpán Benoni), ale zejména s jeho synem Jáchymem (Maximilián Dolanský), s nímž se Ondřej dostal do ostré potyčky a byl s ním viděn naposledy. Poté totiž Ondřej beze stopy zmizel, a i když Václav doufal, že odjel z města, hrozivý nález vše změní. Polabí tím přichází o jednu ze svých původních postav a diváci dostávají nové tajemné otázky, na které budou chtít co nejdříve znát odpověď. Kdo stojí za Ondřejovou vraždou?
Zdroj: FTV Prima