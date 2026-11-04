Schwarzenegger znovu zachraňuje Vánoce. Nový trailer ukazuje Santovu akční loupež s Reacherem

Arnold Schwarzenegger se po letech vrací do vánoční komedie a tentokrát si zahraje samotného Santu Clause. Nový trailer filmu The Man with the Bag ukazuje, že ani vousatý muž v červeném kabátě se neobejde bez zlobivé akční podpory. Když totiž přijde o svůj kouzelný pytel, musí se spojit s bývalým zlodějem, kterého ztvárňuje Alan Ritchson. Společně se pustí do magické loupeže, na níž závisí osud Vánoc. Amazon MGM snímek uvede 2. prosince na Prime Video.
Pro Arnolda jde o návrat k rodinné sváteční zábavě, kterou si naposledy vyzkoušel roku 1996 v kultovně (ne)oblíbených Rolničkách, kam se podíváš. Tehdy jako zoufalý otec sháněl pro syna vyprodanou akční figurku, nyní se ocitá na opačné straně vánočního seznamu přání. Jeho Santa totiž potřebuje zpátky ukradený pytel, bez něhož se tradiční nadílka jednoduše zhroutí. A protože zlodějskou minulost má za sebou i novopečený hlavní pomocník, „muž s pytlem“ se na něj obrátí s nabídkou, která se neodmítá. Ritchson, jenž se díky seriálu Reacher stal fyzickou dominantou současné televizní akce, tak dostává příležitost vyměnit drsné vyšetřování za odlehčenou loupežnickou výpravu.
Nová upoutávka přitom sází na kontrast mezi oběma představiteli. Zatímco Ritchson podkopává vlastní auru neohroženého svalovce a zvrací na sáních poháněných magií (byť se mu to zdá krajně nepravděpodobné), Schwarzenegger si užívá další roli „větší než život“, která ale má k zakulacenému dědečkovi z vánočních pohlednic poměrně daleko. Zloděj má sestavit tým kriminálně protřelých podivínů a do akce se zapojí také elfové a sobi. Mezi dalšími známými tvářemi nechybí Awkwafina, která hraje zhrzenou elfku stojící za krádeží pytle. Režie se ujal Adam Shankman, jenž má za sebou mimo jiné muzikál Hairspray nebo Rock of Ages.
The Man with the Bag částečně evokuje zaběhlé špionážní heist koncepty, s nimiž pravidelně vyrukoval například Netflix (Red Notice měl koneckonců rekordní sledovanost). Rozpustilý snímek, v němž poznáme třeba odkazy na druhé Sám doma, současně zapadá do vytrvalé snahy Amazon MGM Studios doprovodit vánoční období přehlídkou rodinných, často akčních komedií s hvězdným obsazením.
V minulých letech jsme se na Prime Video dočkali například Vánoční uličky s Eddiem Murphym, o rok později dorazil opulentnější Red One s Dwaynem Johnsonem a Chrisem Evansem a loni přišla na řadu komedie Hurá, zase Vánoce! s Michelle Pfeiffer a Felicity Jones. Výsledky i ohlasy se u jednotlivých titulů lišily, společný recept ale zůstává: známá tvář zejména 80. či 90. let, sváteční chaos a dostatečně velká hrozba, aby se Vánoce neobešly bez záchranné mise. Letos ji obstarává muž, který už jednou zachraňoval svět před Skynetem. Tentokrát má na starost snad ještě náročnější úkol – doručit dárky ve světě plném zlobivých podvratných živlů, platících v hotelu penězi z Monopol. Kdo se začátkem prosince uvelebí u televize?
Zdroje: Deadline, Amazon Prime Video