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Schwarzenegger znovu zachraňuje Vánoce. Nový trailer ukazuje Santovu akční loupež s Reacherem

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Arnold Schwarzenegger se po letech vrací do vánoční komedie a tentokrát si zahraje samotného Santu Clause. Nový trailer filmu The Man with the Bag ukazuje, že ani vousatý muž v červeném kabátě se neobejde bez zlobivé akční podpory. Když totiž přijde o svůj kouzelný pytel, musí se spojit s bývalým zlodějem, kterého ztvárňuje Alan Ritchson. Společně se pustí do magické loupeže, na níž závisí osud Vánoc. Amazon MGM snímek uvede 2. prosince na Prime Video.
Schwarzenegger znovu zachraňuje Vánoce. Nový trailer ukazuje Santovu akční loupež s Reacherem

Schwarzenegger znovu zachraňuje Vánoce. Nový trailer ukazuje Santovu akční loupež s Reacherem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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