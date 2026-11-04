Vražednější než kdy dřív. Vzkříšený Dexter se vrátil na stream v nejlepší formě

Na SkyShowtime již začala napjatě vyhlížená druhá řada hitu Dexter: Vzkříšení (Dexter: Resurrection), díky kterému zažil ikonický sériový vrah velký seriálový comeback. Tvůrci i hlavní hvězda Michael C. Hall díky úspěchu nabrali nový dech, který nyní hodlají patřičně vytěžit. Dexter Morgan se postaví nejen dvěma nebezpečným zabijákům, ale také svému dosud největšímu nepříteli – krizi středního věku.
Oblíbený vrahoun Dexter Morgan z pera spisovatele Jeffa Lindsaye se na televizních obrazovkách pohybuje už 20 let. I když to po minisérii Nová krev vypadalo, že má tato slavná postava své nejlepší časy už dávno za sebou, loňský velkolepý comeback všechny vyvedl z omylu. Dexter: Vzkříšení otevřel novou vraždící kapitolu, v níž se postava přestěhovala do New Yorku, kde čelila zástupu sériových vrahů a jejich „sběrateli“ v podání Petera Dinklage. Vznikl z toho jeden z divácky nejlépe hodnocených seriálů loňského roku a obrovský hit, který dostal Dextera Morgana zpátky do nejlepší formy. A nová série chce v tomto trendu samozřejmě pokračovat.
Dexter Morgan se tak naplno usídlil v New Yorku, kde chce být nablízku synu Harrisonovi (Jack Alcott). Ve velkoměstě však začnou řádit dva nebezpeční vrazi. Tím prvním je psychopat s tváří Dana Stevense (Panství Downton, Godzilla x Kong: Nové impérium), který chce, aby jeho krvavé činy byly v médiích a na sociálních sítích co nejvíce vidět. Tím druhým je proslulý newyorský rozparovač v podání hereckého veterána Briana Coxe (Boj o moc, X-Men 2), jenž chce ukázat, že ještě nepatří do starého železa. Kromě toho ale bude Dexter zápasit s krizí středního věku, která na něm i jeho postupech zanechává větší následky, než si je ochoten přiznat.
Tvůrci pokračují ve stylu nastoleném minulou sérií, který dal uvadající značce nový dech. Zasazení do New Yorku přineslo trochu odlišnou atmosféru, vyplatila se i ještě větší sázka na černý humor a trochu pulpovější styl. Druhá sezóna samozřejmě na tyto klady navazuje a přihrává do hry ještě více zápletek a motivů. V úvodu se to ale naštěstí tvůrcům podle prvních ohlasů vůbec nerozpadá pod rukama.
Na Rotten Tomatoes zatím dává 88 % kritiků jasný palec nahoru, diváci jsou pak dle tamního hodnocení spokojeni dokonce z 97 %! Novináři kvitují, že zatímco hlavní postava se kvůli ústřední krizi trochu hledá, tvůrci se ve svém novém stylu už našli dokonale a sympaticky šlapou na plyn. Nový Dexter láká na další lahůdkovou a krvavou sezónu plnou zvratů i dva zatím nadějně působící záporáky, kteří se vedle hlavní tváře rozhodně neztratí.
Linie okolo krize středního věku navíc zaručuje, že se Dexter dočká nečekaného charakterového vývoje, který dokazuje, že i po 20 letech má tato postava i hlavní showrunner Clyde Phillips ještě co říct. Dexter: Vzkříšení se zkrátka dle všeho vrací v nejlepší formě a všichni doufají, že stoupající tendence seriálu vydrží až do konce řady. Úvod nové série si můžete vychutnat už nyní na SkyShowtime.
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Zdroj: Rotten Tomatoes, SkyShowtime