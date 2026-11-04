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Vražednější než kdy dřív. Vzkříšený Dexter se vrátil na stream v nejlepší formě

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Na SkyShowtime již začala napjatě vyhlížená druhá řada hitu Dexter: Vzkříšení (Dexter: Resurrection), díky kterému zažil ikonický sériový vrah velký seriálový comeback. Tvůrci i hlavní hvězda Michael C. Hall díky úspěchu nabrali nový dech, který nyní hodlají patřičně vytěžit. Dexter Morgan se postaví nejen dvěma nebezpečným zabijákům, ale také svému dosud největšímu nepříteli – krizi středního věku.
Vražednější než kdy dřív. Vzkříšený Dexter se vrátil na stream v nejlepší formě

Vražednější než kdy dřív. Vzkříšený Dexter se vrátil na stream v nejlepší formě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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