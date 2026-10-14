Zemědělec z Pardubicka si odpyká 20 let za objednávku vraždy manželky

Zemědělec z Pardubicka stráví ve vězení dvacet let za to, že si u svého zaměstnance objednal vraždu manželky. Vykonavatel Josef Hájek dostal osmnáct let. Pražský vrchní soud ve středu zamítl odvolání obou mužů a tresty pravomocně potvrdil.
Devětačtyřicetiletá žena přišla o život loni koncem května. Hájek, známý jejího syna a zaměstnanec na přilehlé farmě manžela, ji v rodinném domě srazil na zem a ocelovou trubkou ji nejméně devětkrát udeřil do hlavy. Žena zemřela během několika minut na úrazový otok mozku. Poté jí Hájek přes hlavu nasadil igelitový pytel, tělo uložil do kufru auta, uklidil místo činu a odjel ho zakopat do lesa na Chrudimsku. Krumpáč a lopatu mu obstaral manžel, stejně jako samotnou vražednou zbraň.
Rodina zmizení ženy nahlásila a policie tělo nalezla po třech dnech. Motivem podle soudu byl rozvod a hrozící dělení majetku. Za odstranění manželky zaplatil objednatel Hájkovi 150.000 korun.
Předseda odvolacího senátu Petr Smrž konstatoval, že shromážděné důkazy k rozhodnutí o vině postačují. Oba muže přitom ohrožovala sazba od 15 do 20 let, přičemž soud shledal podmínky pro uložení trestu při horní hranici. Jednání manžela vyhodnotila justice jako závažnější, protože bez jeho motivace by vykonavatel k činu podle soudu nepřistoupil.
Hájek se k vraždě zpočátku přiznal a před krajským soudem vyjádřil lítost. Po vyhlášení prvostupňového rozsudku však přiznání vzal zpět a přišel s novou verzí, že ženu zabili tři maskovaní ozbrojení muži, kteří ho poté donutili zahladit stopy. Zároveň popřel převzetí peněz a tvrdil, že k přiznání ho přiměli policisté pod nátlakem. Soud této verzi neuvěřil. Manžel vinu odmítal po celou dobu řízení.
Rozsudek uložil oběma mužům povinnost společně uhradit bratrovi zavražděné milion korun a švagrové 500.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Hájek má navíc zaplatit každému z obou dospělých synů oběti po 700.000 korunách, přičemž mu také propadlo 30.000 korun zbývajících z vražedné odměny. Synové se v odvoláních domáhali každý dvou milionů, soud ale přihlédl ke zjištění, že s matkou neměli příliš harmonické vztahy a ve sporech se přikláněli na stranu otce.
Manžel a zavražděná žena byli sezdáni od roku 2002, manželství se začalo rozpadat před šesti lety. Podle zjištění krajského soudu, která Smrž citoval při vyhlášení rozhodnutí, žena neústupně trvala na tom, že na rozvodu nechce materiálně prodělat, a manžel je podle znalců dominantní patriarchální člověk s průměrnou až podprůměrnou inteligencí.
Když po vyhlášení rozsudku odváděla eskorta manžela ze soudní síně, rozkřičel se: „Praví vrazi mé ženy běhají stále po svobodě! Státní zástupkyně vyslala signál veřejnosti, jak se zavírají nevinní lidi!" Advokátky obou odsouzených zvažují podání dovolání.
Zdroj: autorský text / ČTK