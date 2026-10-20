Příští středu budou velké obchody zavřené. Nakoupíte ale na těchto místech

Kdo si plánuje na středu 28. října 2026 velký nákup, měl by raději vyrazit o den dřív. Den vzniku samostatného československého státu totiž patří mezi svátky, během kterých zákon zakazuje prodej ve velkých obchodech. Supermarkety, hypermarkety i další prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních proto musí zůstat zavřené. Úplně bez nákupu ale Češi nezůstanou. Zákon obsahuje několik výjimek a otevřít mohou například malé prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Podzimní státní svátky dokážou zákazníky zmást skoro každý rok. Zatímco během některých mohou obchodní řetězce fungovat prakticky normálně, jiné znamenají pro velké prodejny povinně zamčené dveře. A právě středa 28. října patří do druhé skupiny. Pravidla určuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě. Mezi dny, kdy je prodej ve velkých obchodech zakázán po celý den, výslovně řadí také 28. říjen. Rozhodující je přitom především velikost konkrétní prodejny: zákaz se vztahuje na maloobchodní provozovny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. To v praxi znamená, že většina běžných supermarketů a hypermarketů ve středu 28. října neotevře. Nezáleží přitom na tom, zda obchod prodává potraviny, elektroniku, oblečení nebo vybavení domácnosti. Pokud překračuje stanovenou výměru a zároveň nespadá do některé ze zákonných výjimek, prodej je zakázán. Malé obchody otevřít mohou Kdo 28. října ráno zjistí, že doma chybí mléko nebo pečivo, nemusí propadat panice. Prodejny s plochou do 200 metrů čtverečních včetně zákon zavřít nenutí. Menší samoobsluhy, večerky nebo jiné lokální provozovny tedy otevřeno mít mohou. Slovo „mohou“ je ovšem důležité. Výjimka ze zákazu automaticky neznamená, že konkrétní obchod skutečně otevře. Provozovatel se může rozhodnout dát zaměstnancům volno nebo otevřít jen na několik hodin. Pokud tedy plánujete sváteční nákup v menší prodejně, vyplatí se její otevírací dobu před cestou ověřit. Výjimka pro malé obchody zároveň vysvětluje situaci, která někdy zákazníky mate v obchodních centrech. Samotné nákupní centrum nemusí být 28. října kompletně uzavřené. Velké prodejny uvnitř mohou být zavřené, zatímco malé obchody, restaurace, kavárny nebo kino dál fungují. Benzinky a lékárny mají výjimku bez ohledu na velikost Zákon pamatuje také na provozy, které mají během svátků zvláštní význam. Zákaz prodeje se nevztahuje na čerpací stanice s palivy a mazivy ani na lékárny. Ty tedy mohou fungovat bez ohledu na velikost prodejní plochy. Otevřené mohou být rovněž prodejny ve zdravotnických zařízeních. Výjimku mají také obchody v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích. Pro člověka, který ve sváteční den nutně potřebuje něco koupit, tak mohou být právě nádraží nebo čerpací stanice jednou z možností. Ani zde ovšem zákon provozovateli nepřikazuje otevřít. Umožňuje mu pouze prodávat. Konkrétní otevírací dobu si proto musí zákazník ověřit u dané provozovny. Pozor na hranici 200 metrů. Rozhoduje konkrétní prodejna Častým omylem je představa, že se pravidlo vztahuje pouze na velké potravinové řetězce. Ve skutečnosti zákon pracuje hlavně s velikostí prodejní plochy. Stejná značka tak teoreticky může mít jednu pobočku zavřenou a jinou otevřenou, pokud se jejich velikost liší. Rozhodující není ani celková plocha obchodního centra, ve kterém se prodejna nachází. Posuzuje se konkrétní obchod. Pro zákazníka proto není nejspolehlivější řídit se pouze logem nad dveřmi. Pokud jde o menší pobočku, může se na ni zákonný zákaz vůbec nevztahovat. Naopak velká prodejna nepotravinového zboží musí pravidla dodržet stejně jako supermarket. Zvláštní režim mají některé další typy provozoven. Zákon se vztahuje například také na zastavárny, provozovny určené k obchodování s použitým zbožím či zařízení zabývající se sběrem a výkupem odpadů, přičemž zde se pravidla od klasického maloobchodu v některých ohledech liší. E-shopy samozřejmě fungovat nepřestanou Státní svátek neznamená vypnutí českého internetu. Objednávku přes e-shop lze vytvořit i 28. října. Složitější může být otázka osobního převzetí zboží v kamenné provozovně, protože záleží na konkrétním způsobu prodeje a organizaci výdejního místa. V minulosti se právě kolem výdeje internetových objednávek vedly právní spory. Soudy řešily například situaci, kdy zákazník objednal zboží online, ale jednotlivé fáze nákupu probíhaly ve velké provozovně během svátku. Proto není rozumné automaticky předpokládat, že každé výdejní místo bude ve středu fungovat jen proto, že objednávka vznikla přes internet. Praktické pravidlo je jednodušší: objednávat lze, ale pokud chcete zboží 28. října také fyzicky převzít, zkontrolujte si předem sváteční provoz konkrétního boxu či výdejního místa. Za porušení zákona nehrozí pokuta zákazníkovi Jestliže by obchod zákaz ignoroval, odpovědnost neleží na člověku, který si přišel koupit rohlíky. Dodržování pravidel kontroluje Česká obchodní inspekce a postih se týká provozovatele. Za porušení může být podle zákona uložena pokuta až jeden milion korun. Při opakovaném porušení může sankce dosáhnout až pěti milionů korun. Právě proto není příliš pravděpodobné, že by velké řetězce zákaz jednoduše přehlédly. Pokud tedy běžně nakupujete v supermarketu či hypermarketu, je bezpečnější počítat s tím, že ve středu 28. října bude zavřeno. A co 17. listopad? Tam je to přesně naopak Zmatek kolem státních svátků vzniká především proto, že zákon neplatí pro všechny. Jen o necelé tři týdny později přijde 17. listopad, kdy si Česko připomíná Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Tentokrát však zákon velkým obchodům zavřít nepřikazuje. Supermarkety a další prodejny tak mohou 17. listopadu fungovat. Konkrétní řetězec si samozřejmě může otevírací dobu upravit podle svého rozhodnutí, zákonný celodenní zákaz ale pro tento svátek neplatí. Jiná situace znovu nastane o Vánocích. Na Štědrý den mohou velké obchody prodávat pouze do 12 hodin a 25. a 26. prosince musejí mít zavřeno celý den. Nákup raději naplánujte na úterý Letos připadá 28. říjen na středu, takže zákaz nenaváže na běžný víkend. Kdo pravidelně nakupuje uprostřed týdne, může proto svátek snadněji přehlédnout než v situaci, kdy připadne na sobotu či neděli. Nejjednodušší je větší nákup vyřídit už v úterý 27. října. Pokud něco zapomenete, šance na záchranu samozřejmě existuje – malé obchody, lékárny, čerpací stanice a některé provozovny na nádražích či letištích mohou zůstat otevřené. Jisté je jedno: před zavřeným supermarketem 28. října nemá cenu čekat, zda jen otevírá později. Pokud má přes 200 metrů čtverečních a nemá zákonnou výjimku, prodávat nesmí celý den. A protože letošní svátek připadá už na příští středu, právě teď je období, kdy se na podobnou informaci začne ptát nejvíc lidí. Zdroje: e-Sbírka, iDNES.cz, Zákony pro lidi