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Kdo lže, ten krade. Poznáváte v tom někoho z politiky?

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Moje babička nepříjemně často používala všemožná přísloví a rčení. Jedno z těch obvyklých bylo to o lháři, který taky krade. Dotýkalo se mě to, protože zatímco lží jsem se občas…
Kdo lže, ten krade. Poznáváte v tom někoho z politiky?

Kdo lže, ten krade. Poznáváte v tom někoho z politiky?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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