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Nálepka „zelené náboženství“ je bizár. Nevidím důvod, proč si z Motoristů nedělat legraci, říká vědec Kortus z profilu Klimatomluva

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Dennívýzva
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Klimatickou změnu vysvětluje s nadhledem, humorem a oporou ve vědeckých faktech. Popularizátor vědy Daniel Kortus, který v roce 2025 založil úspěšný projekt Klimatomluva, dnes na Instagramu oslovuje přes 166 tisíc…
Nálepka „zelené náboženství“ je bizár. Nevidím důvod, proč si z Motoristů nedělat legraci, říká vědec Kortus z profilu Klimatomluva

Nálepka „zelené náboženství“ je bizár. Nevidím důvod, proč si z Motoristů nedělat legraci, říká vědec Kortus z profilu Klimatomluva

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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